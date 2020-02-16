Американские исследователи пришли к выводу, что обучение какому-либо навыку происходит гораздо лучше, если чередовать небольшие периоды активности с такими же периодами отдыха. При этом от таких тренировок эффективность выше, чем от ночного сна, и это ученые подтвердили с помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ). Подробнее о результатах можно узнать в журнале Current Biology.

Исследование инициировали сотрудники Национального института инсульта и неврологических расстройств из числа Национальных институтов здоровья (NIH). Авторы пояснили, что результаты, полученные в ходе работы, должны помочь в создании максимально эффективных стратегий реабилитации пациентов после неврологических нарушений.

В экспериментах приняли участие 27 здоровых добровольцев-правшей. Им предстояло во время магнитоэнцефалографии — техники, которая позволяет очень точно регистрировать волны мозговой активности во время выполнения различных задач — как можно быстрее набирать левой рукой на клавиатуре цифры, соответствующие показанным на экране. Десятисекундные периоды набора цифр чередовались с такими же периодами отдыха, и комбинация за сеанс повторялась 35 раз.

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Скорость выполнения упражнений улучшилась уже за первые несколько повторов и к 11-му вышла на плато. Но исследователей заинтересовала активность мозга в момент отдыха.

«Мозговые волны участников, казалось, менялись намного больше во время периодов отдыха, чем во время сеансов работы. Это навело на мысль присмотреться, когда именно происходило обучение: во время практики или все-таки во время расслабления?» — комментируют авторы.

В результате ученые сделали два ключевых вывода. Согласно первому, производительность добровольцев действительно улучшалась во время отдыха и суммировалась с эффектом от обучения в целом. Во-вторых, ученым даже удалось установить связь эффекта от обучения с конкретным типом активности мозга — бета-ритмами. Они регистрировались именно во время расслабления и по большей части в правом полушарии в тех нейронных сетях, которые связывают лобную и теменную доли.

По словам авторов, этот тип активности оказался единственным, коррелировавшим с производительностью мозга. Поэтому они считают, что важно оптимизировать продолжительность и устройство интервалов отдыха во время реабилитационных процедур у пациентов с инсультом или при обучении чему угодно здоровых людей. Дальше исследователи собираются проверить, применимы ли эти результаты к другим формам обучения и формированию памяти.