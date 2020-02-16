Эхо недели. Про январские жировки и эксклюзивное интервью по «сахарному делу»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «директора сахарных заводов просятся отпустить их в колхоз навоз грузить». А в это время Анатолий Куприяненко, бывший директор Слуцкого сахарного комбината, рассказал «Кур'еру», как скандальное дело скажется на предприятии и кто его теперь должен возглавить.

Что происходило в городе

Судя по статистике и обратной связи, безусловно, всех шокировали «потяжелевшие жировки». Первые случчане, оплатившие коммуналку за январь, сообщили, что сумма увеличилась на 34% (!). Читательница Раиса Липотенко недоумевает, откуда такие суммы, ведь президент обещал, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 5 долларов. Женщина считает, что скоро нам придётся копать землянки. Но, возможно, повода для паники нет. Здесь мы объясняем, почему плата ЖКУ за январь получилась значительно больше, чем за декабрь.

Местные службы такси, наоборот, снизили тарифы. Пока пассажиры радуются этой новости, водители считают, что это было глупым решением.

Реклама

Слуцк — это город магазинов и заброшенных заводов. Даже дети говорят, про это. А вот первый вице-премьер Беларуси заявил, что магазины «Светофор» и «Доброцен» вызывают огромное число жалоб.

Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, провёл очередную встречу с сотрудниками предприятия. На этот раз говорили про благоустройство дорог, дворов и нехватку работы в Слуцке. Председатель согласился, что случчане всё чаще стали искать работу в Минске, потому что там зарплаты выше.

И это совсем неудивительно. На начало года 20 слуцких предприятий и организаций имели долги по страховым взносам.

Среди случчан началась дискуссия: жить на 350 рублей здесь или уезжать за границу. Сошлись на мнении, что везде непросто.

Тема уличного освещения поднимается регулярно. Случчане зачастую жалуются, что в их дворах темно. Но на этот раз не об этом. Мы узнали, во сколько обходится годовое обслуживание уличного освещения Слуцка и района.

А здесь можно посмотреть какие подъезды в жилых домах Слуцка отремонтируют в 2020 году.

Про «сахарное дело»

Про людей

Сейчас в Беларуси расследуется так называемое «сахарное дело». И Анатолий Куприяненко, бывший директор Слуцкого сахарного комбината,«Кур'еру», как оно скажется на предприятии. Но не только предприятие может пострадать. Задержание директора сахарного завода может сказаться и на футбольном клубе «Слуцк». Есть ли опасения у команды —. А ещё мы поговорили с обычными людьми на улице и узнали, что онипро «сахарное дело».

Наша любимая рубрика.

Три захватывающие истории, как люди живут в слуцком бараке, которому 114 лет.

в слуцком бараке, которому 114 лет. Ко Дню всех влюблённых слуцкие пары раскрыли секреты долгой семейной жизни.

секреты долгой семейной жизни. А ещё в День всех влюблённых три пары из Слуцка решили создать семью.

Происшествия

В 11-м городке Слуцка мужчина узнал, что смертельно болен, и выбросился с 7-го этажа.

А под Слонимом за 156 мёртвых коров высчитывали из зарплат сельчан. Всё об этой жуткой истории — здесь.

Консультации и объяснительная журналистика

Новости про коронавирус из Китая продолжают будоражить весь мир. Казалось бы, что до него случчанам. Но вот читательница Юлия полтора месяца ждёт посылку из китайского интернет-магазина и считает, что во всём виноват коронавирус. Так это или нет — отвечаем тут.

Случчанин попросил нас узнать, нужна ли упаковка для кондитерских изделий или нет. Разбирались в этом вопросе вместе с санитарными врачами.

Почитать и посмотреть

В детском саду «Золотой ключик» прошла благотворительная акция «29 добрых дел». Посмотрите , как дети почувствовали себя юными спасателями.

, как дети почувствовали себя юными спасателями. Ко Дню всех влюблённых случчане прислали свои красивые фотографии. Бегите смотреть идеи следующей фотосессии.

свои красивые фотографии. Бегите смотреть идеи следующей фотосессии. Ещё мы узнали , какие марки авто пользуются популярностью у случчан.

, какие марки авто пользуются популярностью у случчан. Двое пекарей из Слуцка завели профиль в Instagram. Теперь можно посмотреть, как вкусняшки они выпекают. Аккуратно, на ночь не смотреть.

О ком рассказал наш спецпроект Lampa

В очередном нашем блиц-опросе случчанка Анастасия Землянская рассказала, что подрабатывает няней и мечтает стать нейрохирургом в Италии.

В нашей рубрике «На стиле» — менеджер из Слуцка Диана Прима. Девушка говорит, что с удовольствием одевалась как бомж, но носит классику.

А ещё пять случчанок рассказали свои истории, как им сделали предложение руки и сердца. «В полночь мой благоверный повёз меня в травмпункт».

Народные новости

Ваши народные новости, дорогие читатели, зачастую становятся самыми читаемыми и обсуждаемыми.

Случчанка Анастасия рассказала, как ночью в Старых Дорогах жители Слуцка и Солигорска на два часа застряли в поезде. Без света и тепла. Кстати, в администрации БЖД прокомментировали, как должна действовать поездная бригада в форс-мажоре.

Случчанка Валентина откликнулась на эту историю и рассказала про свою поездку на электричке в темноте и холоде и контролёров с фонариками.

А житель Минска написал о госпомощи при похоронах. Мужчина считает, что заботиться о людях нужно на деле, а не на бумаге.

В последнее время в Слуцке обсуждают видеоблог «Страна для жизни». Одни поддерживают, другие — нет. Лучше почитайте сами в материале «Пффф… Самим не смешно?» Посмотрел три ролика «Страна для жизни» про Слуцк — и вот что я думаю".

Не стесняйтесь, свои новости оставляйте здесь.