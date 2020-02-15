Негативные эмоциональные воздействия не оставляют следов на коже, однако ранить могут не меньше, чем физическое насилие. «Боги», «купцы» и «овцы»: какие стили родительства могут быть вредны для детей?

Детство — это опорный институт, который формирует общество, его благополучие напрямую связано с благополучием и здоровьем каждого ребёнка. Поэтому общественные организации, например, Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ (детский фонд ООН), составляют рекомендации, как создать безопасное и счастливое детство, чтобы ребёнок вырос физически и психически здоровым.

Редкие родители обращаются к сайту ВОЗ и читают изложенные там рекомендации по воспитанию. Обычно в ход идут традиционные методы, основанные на опыте. Битые в отрочестве родители применяют силу при воспитании своего чада, потому что не знают других способов достучаться до ребёнка и повлиять на его поведение. Это относится и к воспитательным стратегиям, не имеющих явных последствий для здоровья и безопасности ребёнка. Воспитательные методы часто дрейфуют из поколения в поколение, снова и снова порождая психически нестабильных, тревожных, замкнутых взрослых.

Реклама

Чтобы ребёнок вырос здоровой полноценной личностью, нужно защитить его от любого вида насилия. Физическое, сексуальное насилие и невыполнение родительских обязанностей — явные причины возникновения проблем у ребёнка. Российский семейный и уголовный кодекс жёстко регулирует отношения детей и родителей, когда дело доходит до опасности для жизни и здоровья.

Эмоциональное насилие над ребёнком не наказывается уголовно, но его последствия травматичны для психики маленького человека, как удары ремнём — для тела.

Систематическое унижение, манипулирование, подавление воли детей укоренились в родительском арсенале многих. Американские психиатры Сьюзан Форвард и Крейг Бак даже ввели термин «вредные родители» (toxic parents), чтобы определить тех, кто прибегает к эмоциональному насилию в воспитании и наносит вред самооценке, жизненным установкам, а порой и психике детей.

Вот какие типы «вредных родителей» можно выделить.

«Бог»

Уверенный в своей правоте и непогрешимости родитель. Требует от ребёнка поклонения, безусловной любви и беспрекословного подчинения. Часто в эту категорию попадают отцы семейства. Эмоционально относится к ребёнку как к «подданному» и считает, что смысл жизни детей — это выражение благодарности родителю за дар существования.

Такие родители используют телесные наказания и устанавливают строгие правила, даже если в них нет нужды. Ребёнок «бога» склонен к подчинению, замкнут. Страх и благоговение перед родителем перерастает в склонность обманывать в бунтарский подростковый период. Во взрослой жизни такие дети окажутся неспособными самостоятельно принимать решения и будут искать нового «бога» в своей второй половинке или близком друге.

Лексикон «Бога»: «Я лучше знаю», «Ты мне всем обязан», «Если бы не я…».

«Критик»

Оценивает ребенка и сравнивает его с другими детьми. Рисует в голове образ идеального малыша и заставляет сына или дочку подгонять себя под недостижимые лекала. Болезненно реагирует на «отставание» своего чада от своих сверстников, требует больших усилий и старания, устанавливает жёсткие рамки и дисциплину, подкрепляя их систематическим унижением. Особенно опасны критики, у которых несколько детей, ведь тогда за «золотым стандартом» даже не нужно обращаться во внешний мир.

Опасность такого вида эмоционального насилия — развитие у ребёнка заниженной самооценки, синдрома «неудачного образца» при сравнении с братьями или сестрами.

Лексикон «Критика»: «У всех нормальные дети, а у меня…», «Почему у Ангелиночки пятерка, а у тебя — тройка?», «Вот твой старший брат — просто ангел, а ты — какое-то наказание».

«Тренер»

У таких родителей много общего с «критиками». Своих детей они тоже сравнивают с другими, но с целью мотивировать их на победу. Соревновательный дух питает тренера изнутри, он считает ребёнка предметом своей гордости и при каждом удобном случае демонстрирует его окружающим. Как правило, тренеры заставляют детей добиваться успеха в областях, в которых не смогли преуспеть сами. Для отцов это обычно спорт, а для матерей — иностранные языки или игра на музыкальных инструментах.Интересы и склонности ребёнка «тренеры» не учитывают. Их дети вырастают в атмосфере постоянного соревнования.

Эмоционально это настраивает ребёнка на погоню за чужими целями, достижение которых не приносит радости. Преуспевшие в глазах родителей чемпионы превращаются в экспонат в зале славы родителя с комплексом отличника. А те, кому не удалось достичь успеха, чувствуют вину за неоправданные ожидания.

Лексикон «Тренера»: «Я в своё время не учила английский и очень пожалела, не повторяй моих ошибок!», «Коля, сыграй нам полонез Огинского, порадуй тетю Катю», «Второе место? Почему не первое?».

«Венецианский купец»

Яркая иллюстрация экономического насилия над психикой ребенка. Этот тип родителей не знает безусловной любви, так нужной ребёнку. У поступков, чувств и людей для таких родителей существует вполне реальный ценник. Они живут по принципу «ты — мне, я — тебе», подкупают детей, иногда откупаются от них, ставят ультиматумы и всегда ждут порой неадекватной отдачи от ребенка за свои поступки или проявления чувств.

Ребенок купца неспособен на искренность и доверие, так как считает, что всё в жизни нужно заслужить и заработать. Во взрослой жизни такие дети часто заискивают, обманывают, с подозрением относятся к бескорыстным поступкам и сами начинают манипулировать людьми, классифицируя всё и всех по товарным категориям.

Лексикон «Купца»: «Если успокоишься, дам конфету», «За каждую пятёрку получаешь сто рублей», «Пока я за тебя плачу, ты будешь делать то, что я хочу», «На тебе тысячу, иди гуляй сам, мне некогда», «Помой посуду, я тебя за это любить буду».

«Овечка»

Тонкий манипулятор-жертва. Чаще это родитель женского пола, иногда одинокая мама, которая знает, что жалостью может получить желаемое. Это хорошие актеры, которые способны пустить слезу и изобразить сердечный приступ, чтобы смягчить даже самого непробиваемого подростка.

Причиной своих разочарований и страданий считают, естественно, своё дитя, которое обязано из-за этого быть рядом и заботиться о родителе и его интересах. По сути, ребёнок оказывается в эмоциональной кабале, чувствует свой неоплатный долг и начинает пренебрегать своими интересами, теряя собственное «я».

Лексикон «Овечки»: «Я на тебя лучшие годы положила…», «Тебе совсем меня не жаль…», «Неблагодарный, на смертном одре и стакана воды не подашь…», «Ты — мой крест!».

«Двуликий Янус»

К этой категории относятся родители-лжецы. Такие родители щедро раздают обещания, которые не собираются выполнять, врут и лукавят. Свою ложь «Двуликие» никак не оправдывают и не чувствуют своей вины. В воспитании эти родители склонны к лицемерию.

Яркий пример: курящие родители отчитывают подростков, которых застукали с сигаретами.

Со временем такие родители лишаются доверия ребёнка. А видя безнаказанность лжи и лицемерия, дети воспринимают эту модель поведения как наиболее выгодную, поэтому синдром лжеца часто наследственный.

Лексикон «Двуликого»: «Мало ли, что я там обещал!», «Как дал слово, так и взял его обратно», «Ой, я забыл», «Я такого не говорил!».

«Воскресный»

Воскресный папа (реже — воскресная мама) бывает не только в семьях, где родители живут отдельно. Таким родителем может стать любой взрослый, не умеющий распределять своё время между семьёй, работой и развлечениями. Трудоголики, заядлые охотники или любители поковыряться во внутренностях автомобиля в гараже оценивают свои профессиональные или личные интересы выше, чем семейную жизнь. Мотивируется это тем, что они зарабатывают деньги и что им нужно как-то расслабляться. Важные события в жизни малыша такие родители без угрызений совести пропускают.

Семья входит в категорию обязанностей, а время, проведённое с ребёнком, считается за повинность.

Дети «воскресных родителей» ощущают свою ненужность, чувствуют себя брошенными и одинокими. Они пытаются прыгнуть выше головы, чтобы привлечь к себе внимание. Со временем, если их старания оказываются бесполезными, они перестают считаться с их мнением, а иногда и общаться.

Лексикон «Воскресного»: «У меня нет времени», «Давай в другой раз, я занят», «Я деньги зарабатываю, чего вам ещё надо?».

«Партизан»

Изощрённый манипулятор, напоминающий рака-отшельника. В случае опасности или несогласия такой родитель перестаёт общаться с ребёнком, закрываясь в свою раковину и принимая обет молчания. Со стороны это может показаться обидой, но чаще это просто выжидающая позиция, которая должна вынудить ребёнка сделать то, что от него требуется.

Попадая в ситуацию бойкота, зависимый маленький человек находится в постоянном эмоциональном напряжении, ощущает вину и необходимость помириться. Так он соглашается на что угодно и выполняет любые желания обиженного родителя, и параллельно учится держать свои интересы и мнения при себе в угоду другим.

Лексикон «Партизана»: —

«Наседка»

Эмоциональный насильник, в совершенстве владеющий навыками гиперопеки. Провожает в школу и из школы, кормит, поит, колыбельные поёт, следит за здоровьем малыша, в секции водит… Звучит здорово, отличная мама или потрясающий папа! Однако дочитайте список до конца: выбирает для ребёнка друзей, причёску, вкусовые предпочтения, читает переписки, требует отчитываться о каждом шаге и не даёт самостоятельно принимать решения.

В эту категорию попадают матери, которые не разучились отождествлять себя с ребёнком, даже когда он подрос и способен делать что-то сам. Такая женщина не говорит «я» или «мой ребёнок», она говорит «мы». Даже если сынишка уже под два метра ростом, мама будет умиляться, когда «мы кушаем любимый мамин борщик». Гиперопекающие родители сложно отпускают ребёнка во взрослую жизнь, иногда не отпускают вообще. Они жадно ищут причину, чтобы сделать детей зависимыми от них.

«Наседки» живут ради детей, у них есть только один интерес: чтобы дитятко было счастливо. И рядом с мамой. Потому что ей страшно оставаться одной.

Чем опасна такая эмоциональная пытка? Ребёнок с раннего возраста ощущает себя смыслом жизни родителя, и лишить его этого смысла означает предательство родного человека. Такие дети очень зависимы от мнения родителей во взрослом возрасте, что мешает им создать собственную семью, построить карьеру или просто заниматься тем, что им нравится. Они делают всё, чтобы «наседка» была счастлива. Или, наоборот, вырвавшись из эмоционального рабства, подсознательно винят себя за несчастье того, кто его вырастил.

Лексикон «Наседки»: «Послушай маму, маме лучше знать», «Нет, мы купим зелёный свитер, он нам идёт больше, чем розовый», «Эта девушка тебе не подходит, вот Оля…».

Что делать, если я — «наседка»?

Или «критик»? Или «партизан»?.. Если в нашей галерее эмоциональных насильников вы нашли свой портрет, то шанс на исправление велик, ведь признание проблемы — это первый шаг к её решению.

Редко встречаются те или иные модели в чистом виде. «Наседки» порой применяют методы «овец», а «боги» по совместительству подрабатывают «тренерами». Все эти типы практикуют один и тот же вид насилия над детьми — они играют на чувствах, манипулируют эмоциями, чтобы получить от ребёнка то, что нужно родителям. Своим поведением они пытаются заглушить собственные воспоминания, комплексы, негативный опыт или страхи. Поэтому рекомендации для всех вышеперечисленных типов будут общими.

Перестаньте воспринимать своё дитя как объект. В ваших руках не трофей, не крест и не луч надежды, а жизнь и благополучие человека.

Серьёзно относитесь к мнению ребёнка. Но и не потакайте ему во всём.

Примите тот факт, что малышу нужно своё пространство и свобода выбора.

Общайтесь с ребёнком, как со взрослым, делитесь с ним, будьте честны и откровенны, и получите то же самое в ответ.

Сотрудничайте с детьми. Семья — это микрообщество, где каждый имеет право голоса и делает свой вклад в общее счастье.

Помните, что когда-то вы тоже были ребёнком, спросите себя, было ли ваше детство счастливым? Почему вы стали таким родителем? Может, вы копируете поведение своих родителей, или наоборот, стараетесь всё делать вопреки их заветам?

Не стесняйтесь обратиться к специалисту, если не можете самостоятельно скорректировать свою воспитательную политику.

Не игнорируйте наличие эмоционального насильника в семье, попытайтесь установить контакт и выяснить причины такого поведения. При необходимости уговорите его проконсультироваться с психологом.

Идеальным родителем быть невозможно, ведь у всех есть свои слабости, и все совершают ошибки. Интересы отцов конфликтовали и будут конфликтовать с интересами детей. Это естественный процесс, в результате которого формируется новая уникальная личность со своим набором ценностей, основанных на опыте.

Взрослые делают выводы о своём опыте детства, опираясь на ключевые события нежного возраста.

Что вы помните из своих юных лет? То, как папа учил кататься на велосипеде, как мама поддерживала во время трудных экзаменов? Или как отец грозил ремнём за малейшую провинность, а мать обещала слечь с нервным срывом, если вы не бросите этого «ужасного Генку» из девятого «Б»?

Сейчас, когда вы сами стали родителями, необходимо понимать: дети запомнят всё, что их ранит. Когда они вырастут, их опыт отразится на поступках, поведении и на методах воспитания собственных детей. Вы можете подарить ребёнку детство, которое он будет вспоминать с теплотой.