Пол Блум, профессор психологии и когнитивистики в Йельском университете, рассказал NY Times о том, как вид обнаженного тела влияет на наше восприятие человека — рассмотрев как негативные, так и позитивные эффекты. T&P перевели из его текста самое главное.

В 1780 году Иммануил Кант написал: «сексуальная любовь делает возлюбленного Объектом голода». Когда аппетит утолен, он «отбрасывается в сторону, как выжатый досуха лимон». Многие современные феминистки согласились бы с ним — они часто обвиняют зрителей порнографии в том, что они овеществляют наблюдаемый ими объект желания.

Исследования показали, что наблюдение за человеческими телами, а не их лицами, заставляет нас оценивать людей как менее умных, амбициозных, компетентных и привлекательных. При просмотре мужчинами эротических картинок была зафиксирована пониженная активность в той части мозга, которая отвечает за чувствительность к чужим интересам. Возможно, это происходит из-за дуализма здравого смысла: даже ученые-атеисты воспринимают людей как личностей, нематериальных сознательных существ — мы находимся в телах из плоти и крови, но не осознаем себя в качестве физических объектов. Вид обнаженного тела оттесняет восприятие личности.

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Но есть и другая сторона. В исследовании, которое проводил Пол Блум, людям показывали фотографии из альбома XXX: 30 Porn-Star Portraits, где порнозвезды запечатлены в одежде и без нее. Затем респондентам задавали серию оценочных вопросов. В соответствии с концепцией «овеществления» обнаженные люди воспринимались менее деятельными. Но в то же время люди видели в них личности, сильно подверженные чувствам, новому опыту и эмоциональным реакциям. В другом исследовании Блума участники распределяли меньший разряд электрического тока в отношении легко одетых людей по сравнению с полностью одетыми людьми, предположительно из-за того, что вид обнаженной кожи делает нас самих чувствительнее к чужим переживаниям.

Мэрилин Монро однажды назвала секс «противоположностью любви». Но эксперименты показывают, что нагота имеет и положительный эффект — она ведет к пониманию чувствительной природы других людей. При этом неизвестно, сохраняются ли негативные эффекты в долгосрочной перспективе. Стоит учитывать, что в ходе экспериментов исследовалось только восприятие незнакомых людей — в длительных отношениях сексуальное желание может работать по-другому. Также в реальной жизни на наши действия и мысли могут повлиять множество других, часто неосозноваемых, факторов: запах, раса, пол, возраст и степень обнажения человека.

Полностью прочитать колонку профессора Блума о восприятии обнаженных тел можно на сайте New York Times.