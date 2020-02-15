Видео-сюрприз для любимой на киноэкране. Посмотрите, как 14 февраля житель Слуцка поздравил жену в кинотеатре «Беларусь»

Необычное начало фильма в кинотеатре «Беларусь» наблюдали случчане 14 февраля на вечернем сеансе. Случчанин Александр Перепечко решил необычно поздравить свою супругу с Днём всех влюблённых и снял видео, которое показали на большом экране кинотеатра.

Александр и Ирина вместе уже 14 лет и по словам случчанина каждый год в День всех влюбленных они поздравляют друг друга. Но в этом году он решил сделать необычный подарок.

«Когда я лежал в больнице с ребёнком, в тот момент когда он спал, я просматривал видео в интернете и случайно увидел как люди признаются в любви в кинотеатрах, — рассказывает Александр, — я подумал, а почему бы и мне такое не сделать к 14 февраля?»

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Видео: Алексей Скрынников

В кинотеатра «Беларусь» собрался полный зал, в том числе супруга Александра Ирина. Она не подозревала, что начало фильма будет таким необычным. Такое поздравление в слуцком кинотеатре прошло впервые.

«Я до сих пор под впечатлением, не ожидала, что он настолько „заморочится“ с подарком, — говорит Ирина. — Я ничего не подозревала, но заметила, что дома исчез фотоальбом с фотографиями, но не придала этому значения. Получилось очень трогательно и приятно».

Арександр Перепечко выражает благодарность в организации поздравления работникам кинотеатра «Беларусь» и лично Караваевой Наталье Леонидовне и Петрович Жанне Анатольевне.