«Скоро придётся копать землянки». Читательница сильно удивилась, получив жировку за январь

Получила жировку за январь и была удивлена. Президент обещал, что плата за жилищно-коммунальные услуги будет увеличена не более чем на 5 долларов. Но за декабрь начислено было 51 рубль, а за январь — 75 рублей.

А если прибавить к этому плату за телефон, свет, газ, то за месяц выходит 120 рублей. И это за 2-комнатную квартиру в Могилёве.

Если такими темпами будут проходить начисления в дальнейшем, то скоро придётся копать землянки.

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