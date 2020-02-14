«Никто не хотел и не хочет умирать». Сотрудники Слуцкой милиции встретились с ветеранами военных действий в Афганистане

В пятницу, 14 февраля, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, сотрудники Слуцкого РОВД вместе с представителями ветеранской организации встретились с ветеранами военных действий в Афганистане. Вячеславу Казимировичу Гордиевичу и Сергею Владимировичу Свириде вручили памятные знаки и сувениры.

Советник царандоя

В Афганистане служили и воевали не только солдаты и офицеры регулярных советских частей и соединений. Была ещё одна категория людей — военные советники, направленные для оказания помощи, координации деятельности местных силовых структур. В их числе был и житель Слуцка Вячеслав Казимирович Гордиевич, член Слуцкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Вячеслав Казимирович работал заместителем начальника отдела внутренних дел в Слуцке. В 1987 году добровольно написал рапорт, и его вместе с другими отправили в Афганистан. Он был советником царандоя (милиции).

«Мы (советники) были более опытные, поэтому оказывали помощь молодым парням. Именно у меня, как говорится, за плечами была ещё и срочная служба: командир взвода разведывательного батальона в 120-й гвардейской мотострелковой дивизии, — рассказывает Вячеслав Казимирович. — На войне легко не было. Смерть, кровь, разрушения — не раз перед глазами вставали ужасные картины».

Вячеслав Казимирович хорошо помнит налёт на Кабул: «Столько реактивных снарядов сбросили на жилые районы, столько погибло мирного населения. Даже сейчас перед глазами отец-афганец, который держит на руках свою погибшую дочь… Наши солдаты мужественно переносили все трудности, добросовестно выполняли свои обязанности».

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Вячеслава Казимировича сначала направили в провинцию Кундуз: был советником царандоя отдельного батальона в Ханабабе. А потом — в Хост (округ на границе с Пакистаном).

«Девять месяцев мы были в окружении в хосте. Первую неделю было очень трудно: за сутки — по 200−300 обстрелов реактивными снарядами. А потом привыкли. Однажды снаряд из пушки повыбивал стёкла в окнах виллы, где мы жили, хорошо, что окна были заложены мешками с песком, поэтому осколки пошли вверх, все стены были побиты. Во время очередного обстрела мы зашли в хранилище и через 10 минут в восьми метрах от нас взорвался снаряд, — вспоминает Вячеслав Казимирович. — Мы с Хоста вышли последними. Ночью нас на Ан-32 вывезли в Кабул. Потом перебросили в провинцию Шиберган, там находились наши советники, войска. Когда выходили из Шибергана на двух БТРах, нас обстреляли. Думаю, неужели положат. Такое перенёс, жив остался, а тут… Никто не хотел и не хочет умирать. Приходилось бороться и с климатическими условиями. Жара, техника не тянет, закипают двигатели».

В Афганистане Вячеслав Казимирович служил до августа 1988 года.