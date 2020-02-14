Сегодня, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, школьники Слуцкого района встретились с ветеранами военных действий в Афганистане. Ребята посмотрели выставку документов и артефактов того времени, подлинные вещи солдат Советской армии.

На встречу с учащимися Гольчицкой, Бокшицкой и школы № 5 Слуцка пришли подполковники Александр Курлович, Владимир Валов и Олег Вергейчик. Они рассказали, как проходила воинская служба в этой стране, а ребята активно задавали вопросы. Школьников интересовало, отмечали ли воины-интернационалисты праздники, как местные жители относились к солдатам, на каком языке они общались, какое событие запомнилось больше всего и за какой подвиг представляли к званию Герой Советского Союза.

Владимир Валов рассказал, что праздники почти не отмечали, такая возможность выдавалась редко, потому что постоянно были походы и рейды. Но один Новый год он помнит: женщины накрыли стол и даже танцевали. Чаще отмечали дни рождения.

Местные жители относились чаще дружелюбно, подбегали, махали руками. Афганцы быстро выучили русский язык. Александр Курлович даже поприветствовал школьников на афганском языке.

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Офицеров к званию Героя Советского Союза представляли тогда, если он выполнил боевую операцию и не потерял ни одного солдата.

Владимир Курлович вспомнил, как у него был вирусный конъюнктивит, и окулист Перепёлкин ставил ему уколы в глаза. И он снова стал видеть.

Владимир Курлович презентовал ребятам книгу Григория Солонца «Афганский пленник», который в качестве военного корреспондента проходил службу в Афганистане в 1983—1985 годах.

С учащимися Гольчицкой школы.