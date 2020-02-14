«Автобусы едут, большегрузы несутся, а тротуара нет и даже не планируют»

«Кур'ер» на прошлой неделе опубликовал новый перечень очерёдности капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети Слуцка. Там перечислены места, где будут устроены тротуары. Мне удивительно, что в этот перечень не попал участок от остановки ДОСААФ до конечной в 11-м городке. Здесь нет тротуаров ни с одной, ни с другой стороны дороги.

На этом участке улицы Гагарина очень интенсивное движение: автобусы едут, легковушки, большегрузы несутся, а пешеходы вынуждены идти по обочине. Мамы с детьми идут в детский сад, жители микрорайона — в гаражный кооператив, на огороды, в кафе «Айс». Летом вообще здесь оживлённо, потому что это кратчайший путь из 12-го городка на пляж.

Мало того что машин много, но ещё и освещения нет. В тёмное время идти просто опасно. Если дожди, как в эту зиму, то дойти от одной остановки до другой становится полосой препятствия, а ещё и проезжающие машины обливают грязью.

Этот участок давно нуждается в тротуаре.

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