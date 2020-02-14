«Это глупое решение». Что таксисты Слуцка говорят про снижение тарифов

В понедельник, 10 февраля, местные службы такси снизили минимальный тариф: два рубля от одного километра вместо трёх. За каждый последующий километр по 60 копеек.

«Кур'ер» поговорил с водителями такси разных служб и спросил, что они думают по этому поводу.

Денис: «Снижение тарифов было глупым решением. Изначально тарифы снизила служба, которая уже задыхается, погибает. И это последние их вздохи перед смертью, на которые они решились. Зачем повелись на это остальные службы, я, откровенно говоря, не понимаю. Ведь если служба в городе популярна, пользуется спросом и туда звонят, то с работой у них всё будет в порядке вне зависимости от тарифа.

Опустить цены гораздо легче, чем поднять. Если вдуматься, то соотношение стоимости минимального проезда со стоимостью бензина — просто смешное. Конечно, всё не так хорошо, как нам бы того хотелось. Но жаловаться никто не будет.

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Опасений в работе в связи с уменьшением тарифов нет. Абсолютно ничего не поменяется. От этого работы ни больше, ни меньше не станет. Конечно, никто из водителей не принял эту новость с радостью. Зачем нам снижать цены, зарабатывая меньше, если можно больше? Но руководство пошло нам навстречу, предложив компромисс: снизилась абонентская ставка на диспетчерские услуги".

Говорят, что это меры для конкуренции с новым сервисом-агрегатором?

«Да, на местном рынке появился новый сервис. Естественно, он забрал какую-то часть клиентов. Но хочу сказать, что некоторые уже возвращаются. Этот сервис-агрегатор не настолько популярен в Слуцке, чтобы задушить местные фирмы.

Во-первых, Слуцк — не молодёжный город, чтобы все жители заказывали такси через гаджет.

Во-вторых, их машин пригнали слишком много для маленького Слуцка. Столько нет спроса. Поэтому новый сервис тоже не совсем комфортно чувствует себя в нашем городе.

Что касается конкуренции, то, конечно, сервис-агрегатор моментально задушит мелкие фирмы. Они пострадают в первую очередь. Отсюда и отчаянные меры по снижению тарифа. Но крупные фирмы ещё смогут побороться за клиента».

Сергей: «Тарифы снизили, чтобы конкурировать с новым сервисом-агрегатором. Насколько удачным будет наш ход — покажет время. Заработок водителей, конечно, уменьшится. Расчёт на то, что увеличится количество клиентов. Но людей, которые пользуются услугами такси, больше не становится. Их определённое количество. И этот круг клиентов разрывают на части. Слишком много фирм, слишком много машин… Для нашего города это перебор».