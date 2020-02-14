«Все конфликты решали на диване». Слуцкие пары раскрыли секреты долгой семейной жизни

Накануне 14 февраля, Дня всех влюблённых, «Кур'ер» нашёл пары случчан, которые живут вместе несколько десятков лет, и узнал историю их знакомства. Супруги рассказали, что считают важным, как они разрешают конфликты и на чём держится долгая семейная жизнь.

Татьяна и Николай Леанович, вместе 42 года

Пара познакомилась во время учёбы в радиотехническом университете: жили в одном общежитии, комнаты напротив были. «Смотрели друг на друга сначала, а на одном дне рождения сидели вместе, слово за слово и стали встречаться», — говорит Николай.

«Самое яркое событие для нас — рождение детей. У нас двое сыновей и внук, — говорит Татьяна. — Серьёзных споров в жизни и конфликтов не было, так, по мелочам. Мы их быстро решали. Главное в семье — уважать друг друга, прощать, понимать».

«А сейчас у молодых всё на материальном завязано, — считает Николай. — А мы идеалисты были, важно — любовь, отношения. Сейчас ценности — деньги, машина, квартира. У нас ничего не было сначала, с одним чемоданом приехали, жили в общежитии, потом на квартире. Но на личных отношениях это не сказывалось, наоборот, сплочённее были».

«Вспоминаем с удовольствием трудности и лишения, интересно жить было, — добавляет Татьяна. — Это сейчас сначала материальное обеспечение, а потом детей заводят. Раньше такого не было. Мы детям были рады, не надо было ни квартиры, ничего, главное — был ребёнок».

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«Сейчас на Запад смотрят, — считает Николай. — А там институт семьи совершенно размыт, семейные ценности не очень значимы. Хотелось, чтобы молодёжь была сплочённее, ценили друг друга, уважали и понимали, чтобы жили для себя, пока не женаты. А когда женились, то жили бы друг для друга. Брак — это права и обязанности, а то думают, что только права. Всё меняется: время и люди, но в основном молодёжь хорошая. Пусть они живут счастливо!»

Анна и Леонид, 42 года вместе

Пара познакомилась в Слуцке, ехали в одном автобусе из 12-го в 11-й городок. Когда девушка вышла из автобуса, то Леонид пошёл за ней.

«Мы хорошо прожили жизнь, — говорит Анна. — Хотя всякое бывало. Поженились — пошли на квартиру, не было ни кухни, ни стола, пришлось на стульях готовить. Важно взаимопонимание».

У супругов был свой способ выхода из конфликтов. «Мы молчали: один молчит и другой. Перемолчали — и заговорили, не вспоминали больше, — рассказывает Анна. — Никому не жаловались, всё между собой решали. Один раз я свекрови пожаловалась, она сыну сказала: «Забью!»

«Нас всегда объединяли дети: сын и дочь, трое внуков», — говорит Анна.

Молодёжи супруги пожелали терпения.

Лидия Резник и Иван Рогалевич, вместе более 20 лет

Познакомились они в Слуцке уже в зрелом возрасте, когда оба работали на птицефабрике: он — электриком, она — оператором. У каждого это второй брак: у Лидии первый муж умер, а у Ивана первый брак был неудачным.

«Понравились друг другу и стали жить вместе», — говорит Лидия.

По словам Ивана, все эти годы вместе им помогает жить доброта и любовь. А Лидия важным считает хорошее отношение друг к другу и умение прощать.

Елена и Виктор Пронович, 48 лет вместе

Пара познакомилась случайно, когда Виктор пришёл в отпуск во время службы в армии. «Просто увидел её на улице, понравилась», — говорит Виктор. После знакомства он уехал продолжать службу в Германии, а она целый год ждала. Когда вернулся, то сыграли свадьбу.

«Секрета долгой совместной жизни особого нет, просто нужно уважать друг друга», — считает Виктор.

«Понимали друг друга, поэтому и прожили столько вместе, — говорит Елена. — Две дочки у нас, уже семьи у них. Хочется, чтобы они жили долго и счастливо, брать пример есть с кого».

Супруги рассказали, что спорные вопросы всегда решали на диване: «Было так: сели на диван, пересмотрели всё, вроде друг друга и поняли».

Сейчас Елена и Виктор друг для друга — самые надёжные друзья, даже обращаются так: «Подружка ты моя», «Дружок ты мой».

«Любовь и страсть проходят, а самые верные друзья — это надолго», — уверен Виктор.