Пекари из Слуцка завели свой Instagram. Посмотрите, какие вкусняшки они выпекают и берут призовые места

Случчане Руслан Корзун и Анатолий Кульбицкий учатся на 2 курсе Слуцкого государственного колледже. Они собираются стать пекарями. Парни завели свой блог в Instagram под названием @bulkiny_slutsk.



Руслан Корзун рассказал «Кур'еру», что сделали они это по зову профессии, чтобы делится тем, чему научились в колледже. Молодые люди планируют выкладывать и рецепты выпечки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анатолий и Руслан (@bulkiny_slutsk) 6 Фев 2020 в 7:27 PST

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И побеждают в конкурсах

В пятницу, 14 февраля, на областном этапе профессионального конкурса WorldSkills Belarus Руслан Корзун занял второе место. Он был самым молодым участников — ему 16 лет. Разница с первым местом составила всего лишь 0,7 балла. Руслан показывал, как выпекать брецель, багет, халу и сдобные булочки.

Анатолий Кульбицкий занял первое место на отборочном туре республиканского конкурса «WorldSkills Belarus 2020» в компетенции «Хлебопечение», который проходил недавно в Слуцке.

Напомним, что «Кур'ер» уже снимал видео с Анатолием и Русланом, как они учатся выпекать булочки на слуцких дрожжах.