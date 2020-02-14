Пекари из Слуцка завели свой Instagram. Посмотрите, какие вкусняшки они выпекают и берут призовые места

Ольга Паздерина
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Случчане Руслан Корзун и Анатолий Кульбицкий учатся на 2 курсе Слуцкого государственного колледже. Они собираются стать пекарями. Парни завели свой блог в Instagram под названием @bulkiny_slutsk.


Руслан Корзун рассказал «Кур'еру», что сделали они это по зову профессии, чтобы делится тем, чему научились в колледже. Молодые люди планируют выкладывать и рецепты выпечки.

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#belexpo

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🥖😋 #сгк

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#сгк

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#сгк #хала 😋

A post shared by Анатолий и Руслан (@bulkiny_slutsk) on

Пекари из Слуцка завели свой Instagram. Посмотрите, какие вкусняшки они выпекают и берут призовые местая
Фото: bulkiny_slutsk/ Instagram
Пекари из Слуцка завели свой Instagram. Посмотрите, какие вкусняшки они выпекают и берут призовые местая
Фото: bulkiny_slutsk/ Instagram

И побеждают в конкурсах

В пятницу, 14 февраля, на областном этапе профессионального конкурса WorldSkills Belarus Руслан Корзун занял второе место. Он был самым молодым участников — ему 16 лет. Разница с первым местом составила всего лишь 0,7 балла. Руслан показывал, как выпекать брецель, багет, халу и сдобные булочки.

Анатолий Кульбицкий занял первое место на отборочном туре республиканского конкурса «WorldSkills Belarus 2020» в компетенции «Хлебопечение», который проходил недавно в Слуцке.

Напомним, что «Кур'ер» уже снимал видео с Анатолием и Русланом, как они учатся выпекать булочки на слуцких дрожжах.

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