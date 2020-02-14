Сколько стоит годовое обслуживание уличного освещения Слуцка и района

Ориентировочная стоимость обслуживания уличного освещения в Слуцке — чуть больше 104 тысяч рублей, а деревень и агрогородков района — 12 тысяч рублей.



Эта информация есть на электронной торговой площадке Национального центра маркетинга. Слуцкий райисполком проводил открытые конкурсы по выбору организации, которая будет обслуживать уличное освещение в городе и на территории сельисполкомов. Но они не состоялись.

Про уличное освещение Слуцка

В открытом конкурсе на выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения в Слуцке указано, что в городе есть 2800 светильников, а протяжённость линий уличного освещения — 85,527 километра. Ориентировочная стоимость закупки — 104 300,41 рубля.

Про уличное освещение в районе

В конкурсе выбиралась организация на выполнение работ (услуг) по обслуживанию уличного освещения территорий сельисполкомов Слуцкого района, а точнее — услуга по замене ламп. В документах указана только ориентировочная стоимость закупки — 12 000 рублей.

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Напомним, что в 2018 году Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, обещал, что светодиодные фонари будут устанавливать и в деревнях Слуцкого района. В ТЕМУ. В городе заменять светильники уличного освещения на светодиодные начали в 2016 году. «Обычная лампа может перегореть и через неделю, а срок годности светодиодного светильника — от трёх до пяти лет, — рассказала Мария Корзай, заместитель начальника ПТО Слуцкого ЖКХ. — Самоокупаемость светодиодов — 15 месяцев».

Уличное светодиодное освещение расходует в 2,5 раза меньше электроэнергии, чем обычное.

Ранее «Кур'ер» рассказывал, что до установки новых светильников на освещение Слуцка за год уходило в среднем около 980 тысяч кВт. Это порядка $ 126 тысяч в эквиваленте. Когда в Слуцке заменят все светильники на светодиодные, на освещение понадобится только около $ 50 тысяч.