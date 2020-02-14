Слуцкий райисполком опубликовал перечень объектов по ремонту подъездов многоквартирных домов Слуцка и района на 2020 год. Всего — 46 подъездов.

Адреса Срок исполнения ЖЭУ-1 ул. Жукова, д.12А п.2 апрель-июнь ул. П. Коммуны, д. 6 п.2 июль-сентябрь ул. П. Коммуны, д. 6 п.3 июль-сентябрь ул. П. Коммуны, д. 6 п.4 октябрь-декабрь ул. 8 Марта, д. 4 п.4 октябрь-декабрь ЖЭУ-2 ул. Ленина, д. 154 п.1 январь-март ул. Ленина, д. 154 п.2 январь-март ул. Ленина, д. 148 п.1 январь-март ул. 14 Партизан, д. 8 корп.1 п.1 январь-март ул. Ленина, д. 215 п.2 январь-март ул. Ленина, д. 215 п.1 апрель-июнь ул. Ленина, д. 215 п.4 апрель-июнь ул. Чехова, д. 3 п.1 апрель-июнь ул. Чехова, д. 3 п.2 апрель-июнь д. Селище, ул. Колхозная, д. 1 п.1 июль-сентябрь д. Селище, ул. Колхозная, д. 1 п.2 июль-сентябрь д. Селище, ул. Колхозная, д. 3 п.1 июль-сентябрь д. Селище, ул. Колхозная, д. 3 п.2 июль-сентябрь д. Селище, ул. Колхозная, д. 2 п.1 июль-сентябрь д. Селище, ул. Колхозная, д. 4 п.1 июль-сентябрь ул. Чехова, д. 3 п.3 октябрь-декабрь ул. Социалистическая, д. 5 п.1 октябрь-декабрь ул. Социалистическая, д. 5 п.2 октябрь-декабрь ЖЭУ-3 ул. Социалистическая, д. 156 п.2 январь-март ул. Социалистическая, д. 174 п.3 апрель-июнь ул. Социалистическая, д. 116 п.3 июль-сентябрь ул. Социалистическая, д. 116 п.4 июль-сентябрь ул. Гагарина, д. 7 п.4 октябрь-декабрь ул. Гагарина, д. 7 п.1 октябрь-декабрь ЖЭУ-4 ул. Молодёжная, д. 6 п.5 январь ул. Солигорская, д. 8 п.4 февраль ул. Солигорская, д. 8 п.6 апрель ул. Молодёжная, д. 6 п.4 май ул. Молодёжная, д. 2 п.2 июль ул. Строителей, д. 3 п.5 август ул. М. Богдановича, д. 88 п.2 октябрь ул. Головащенко, д. 18 п.5 декабрь ЖЭУ-5 ул. Зелёная, д. 3 п.2 январь-февраль ул. 14 Партизан, д. 60 п.5 январь-февраль ул. Чехова, д. 29 п.4 апрель-июнь ул. 14 Партизан, д. 60 п.3 апрель-июнь ул. Чехова, д. 45 п.4 июль-сентябрь ул. Чехова, д. 39 п.4 июль-сентябрь ул. Ивановского, д.13А п.1 октябрь-декабрь ул. Ивановского, д.13А п.3 октябрь-декабрь