Слуцкий райисполком опубликовал перечень объектов по ремонту подъездов многоквартирных домов Слуцка и района на 2020 год. Всего — 46 подъездов.

Адреса Срок исполнения
ЖЭУ-1
ул. Жукова, д.12А п.2 апрель-июнь
ул. П. Коммуны, д. 6 п.2 июль-сентябрь
ул. П. Коммуны, д. 6 п.3 июль-сентябрь
ул. П. Коммуны, д. 6 п.4 октябрь-декабрь
ул. 8 Марта, д. 4 п.4 октябрь-декабрь
ЖЭУ-2
ул. Ленина, д. 154 п.1 январь-март
ул. Ленина, д. 154 п.2 январь-март
ул. Ленина, д. 148 п.1 январь-март
ул. 14 Партизан, д. 8 корп.1 п.1 январь-март
ул. Ленина, д. 215 п.2 январь-март
ул. Ленина, д. 215 п.1 апрель-июнь
ул. Ленина, д. 215 п.4 апрель-июнь
ул. Чехова, д. 3 п.1 апрель-июнь
ул. Чехова, д. 3 п.2 апрель-июнь
д. Селище, ул. Колхозная, д. 1 п.1 июль-сентябрь
д. Селище, ул. Колхозная, д. 1 п.2 июль-сентябрь
д. Селище, ул. Колхозная, д. 3 п.1 июль-сентябрь
д. Селище, ул. Колхозная, д. 3 п.2 июль-сентябрь
д. Селище, ул. Колхозная, д. 2 п.1 июль-сентябрь
д. Селище, ул. Колхозная, д. 4 п.1 июль-сентябрь
ул. Чехова, д. 3 п.3 октябрь-декабрь
ул. Социалистическая, д. 5 п.1 октябрь-декабрь
ул. Социалистическая, д. 5 п.2 октябрь-декабрь
ЖЭУ-3
ул. Социалистическая, д. 156 п.2 январь-март
ул. Социалистическая, д. 174 п.3 апрель-июнь
ул. Социалистическая, д. 116 п.3 июль-сентябрь
ул. Социалистическая, д. 116 п.4 июль-сентябрь
ул. Гагарина, д. 7 п.4 октябрь-декабрь
ул. Гагарина, д. 7 п.1 октябрь-декабрь
ЖЭУ-4
ул. Молодёжная, д. 6 п.5 январь
ул. Солигорская, д. 8 п.4 февраль
ул. Солигорская, д. 8 п.6 апрель
ул. Молодёжная, д. 6 п.4 май
ул. Молодёжная, д. 2 п.2 июль
ул. Строителей, д. 3 п.5 август
ул. М. Богдановича, д. 88 п.2 октябрь
ул. Головащенко, д. 18 п.5 декабрь
ЖЭУ-5
ул. Зелёная, д. 3 п.2 январь-февраль
ул. 14 Партизан, д. 60 п.5 январь-февраль
ул. Чехова, д. 29 п.4 апрель-июнь
ул. 14 Партизан, д. 60 п.3 апрель-июнь
ул. Чехова, д. 45 п.4 июль-сентябрь
ул. Чехова, д. 39 п.4 июль-сентябрь
ул. Ивановского, д.13А п.1 октябрь-декабрь
ул. Ивановского, д.13А п.3 октябрь-декабрь
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