Слуцкий райисполком опубликовал перечень объектов по ремонту подъездов многоквартирных домов Слуцка и района на 2020 год. Всего — 46 подъездов.
|Адреса
|Срок исполнения
|ЖЭУ-1
|ул. Жукова, д.12А п.2
|апрель-июнь
|ул. П. Коммуны, д. 6 п.2
|июль-сентябрь
|ул. П. Коммуны, д. 6 п.3
|июль-сентябрь
|ул. П. Коммуны, д. 6 п.4
|октябрь-декабрь
|ул. 8 Марта, д. 4 п.4
|октябрь-декабрь
|ЖЭУ-2
|ул. Ленина, д. 154 п.1
|январь-март
|ул. Ленина, д. 154 п.2
|январь-март
|ул. Ленина, д. 148 п.1
|январь-март
|ул. 14 Партизан, д. 8 корп.1 п.1
|январь-март
|ул. Ленина, д. 215 п.2
|январь-март
|ул. Ленина, д. 215 п.1
|апрель-июнь
|ул. Ленина, д. 215 п.4
|апрель-июнь
|ул. Чехова, д. 3 п.1
|апрель-июнь
|ул. Чехова, д. 3 п.2
|апрель-июнь
|д. Селище, ул. Колхозная, д. 1 п.1
|июль-сентябрь
|д. Селище, ул. Колхозная, д. 1 п.2
|июль-сентябрь
|д. Селище, ул. Колхозная, д. 3 п.1
|июль-сентябрь
|д. Селище, ул. Колхозная, д. 3 п.2
|июль-сентябрь
|д. Селище, ул. Колхозная, д. 2 п.1
|июль-сентябрь
|д. Селище, ул. Колхозная, д. 4 п.1
|июль-сентябрь
|ул. Чехова, д. 3 п.3
|октябрь-декабрь
|ул. Социалистическая, д. 5 п.1
|октябрь-декабрь
|ул. Социалистическая, д. 5 п.2
|октябрь-декабрь
|ЖЭУ-3
|ул. Социалистическая, д. 156 п.2
|январь-март
|ул. Социалистическая, д. 174 п.3
|апрель-июнь
|ул. Социалистическая, д. 116 п.3
|июль-сентябрь
|ул. Социалистическая, д. 116 п.4
|июль-сентябрь
|ул. Гагарина, д. 7 п.4
|октябрь-декабрь
|ул. Гагарина, д. 7 п.1
|октябрь-декабрь
|ЖЭУ-4
|ул. Молодёжная, д. 6 п.5
|январь
|ул. Солигорская, д. 8 п.4
|февраль
|ул. Солигорская, д. 8 п.6
|апрель
|ул. Молодёжная, д. 6 п.4
|май
|ул. Молодёжная, д. 2 п.2
|июль
|ул. Строителей, д. 3 п.5
|август
|ул. М. Богдановича, д. 88 п.2
|октябрь
|ул. Головащенко, д. 18 п.5
|декабрь
|ЖЭУ-5
|ул. Зелёная, д. 3 п.2
|январь-февраль
|ул. 14 Партизан, д. 60 п.5
|январь-февраль
|ул. Чехова, д. 29 п.4
|апрель-июнь
|ул. 14 Партизан, д. 60 п.3
|апрель-июнь
|ул. Чехова, д. 45 п.4
|июль-сентябрь
|ул. Чехова, д. 39 п.4
|июль-сентябрь
|ул. Ивановского, д.13А п.1
|октябрь-декабрь
|ул. Ивановского, д.13А п.3
|октябрь-декабрь
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