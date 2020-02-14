Молодожёны-2020. Создали семью 14 февраля

Фотографии и истории знакомства двух слуцких пар, которые выбрали для свадьбы День всех влюблённых.

Павел и Мария Шляхтины

Молодожёны познакомились в интернете полтора года назад. Первым написал Павел. Вскоре молодые люди встретились в реале — погуляли по парку и нашли общий язык.

Предложение Павел сделал в новогоднюю ночь. «В тот момент я была счастлива», — признаётся невеста.

Дату 14 февраля молодожёны выбрали специально, так как это День всех влюблённых.

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Антон и Ирина Гром

Антон и Ирина познакомились благодаря общим знакомым в 2018 году. А встречаться начали 1 января 2019 года.

Предложение Антон сделал в новогоднюю ночь-2020. «Я волновался, на Новый год решили никуда не ходить и отметить его домашней обстановке. Под бой курантов я решился и сделал предложение», — говорит Антон.

Дату бракосочетания молодожёны выбирала специально, чтобы всё было символично с самого начала отношений.