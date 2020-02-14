«Берёмся за случаи, за которые не берутся другие парикмахеры». В Слуцке открылась студия колористики

В январе 2020 года в Слуцке открылась студия колористики COLOR IT.
Как рассказала «Кур'еру» Татьяна, владелица студии COLOR IT, большой запас знаний, опыта и качественная косметика позволяют им не бояться браться за самые трудные задачи.
Сама Татьяна прошла обучение в одной из лучших школ колористики в Беларуси — в «Академии цвета», а также многочисленные семинары и мастер-классы у лучших мастеров Беларуси, России и других стран.
«Мы не стоим на месте. Мастера регулярно обучаются и повышают уровень профессионального мастерства, посещая различные семинары и мастер-классы, — говорит владелица студии. — Например, в начале февраля мастера прошли обучение по работе с красителем премиум-класса Keune. В скором времени они начнут на нём работать».По её словам, многие девушки за окрашиванием на красителях премиум-класса вынуждены ездить в столицу, так как в Слуцке они не представлены. В первую очередь это связано с высокой стоимостью материалов и обучения работы на них. Теперь красители премиум-класса есть и в Слуцке — в студии колористики COLOR IT.
- стрижки (женские, мужские, детские),
- укладки, окрашивание любой сложности (балаяж, шатуш, airtouch и другие), мелирование,
- колорирование,
- выход из чёрного,
- уходовые процедуры (Alfaparf, Chi, BES),
- мужские стрижки,
- маникюр.
В студии COLOR IT мастера помогут подобрать правильный домашний уход в соответствии с типом и состоянием волос.
Студия находится по адресу: г. Слуцк ул. Копыльская, 1.
Время работы:
- понедельник-пятница — с 9 до 19 часов, обед с 14 до 15 часов.
- суббота-воскресенье — с 9 до 16 часов, обед с 14 до 15 часов.
Телефон: +375 29 360 10 40.
Instagram: @color_it_slutsk.
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