Популярная дата, которую многие выбирают свадебным днём, — 14 февраля. В Слуцке в День святого Валентина зарегистрируют брак три пары. Для них во Дворце бракосочетаний готовят небольшой сюрприз.

Об этом рассказала Анна Шавнёва, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, передаёт МЛЫН.BY.

«Раньше в високосный год у нас наблюдался некий спад по количеству свадеб — из-за плохих примет люди боялись жениться. Но в последнее время молодожёны стали меньше обращать внимание на народные поверья. Так что в 2020-м свадьбы мы играем. И довольно активно», — отметила Анна Шавнёва.

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Февраль 2020 года богат на красивые свадебные даты: 02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020

Однако 2 февраля желающих пожениться не было. «Люди звонили, спрашивали, но заявление так никто и не подал», — рассказала начальник отдела ЗАГС.

На 20.02.2020 (четверг) пока подала заявление всего одна пара. А на 22.02.2020 (субботу) — две.

В ТЕМУ. «Случчане не суеверные. Они не подстраиваются под красивые или магические даты. И правильно делают».

В прошлом году, невисокосном, желающих вступить в брак в День святого Валентина было больше: 6 слуцких и 18 солигорских пар. А 14 февраля 2014 года в Слуцке расписались 12 пар, а в Солигорске — 40.