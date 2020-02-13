Первый вице-премьер Беларуси: «Светофор» и «Доброцен» вызывают огромное число жалоб

Дмитрий Крутой, первый вице-премьер Беларуси, высказал недовольство российскими сетями «Светофор» и «Доброцен». На коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) он заявил, что власти хотят отрегулировать правила конкуренции всех торговых сетей, чтобы «здесь не было неразберихи».

У белорусских участников рынка возникают вполне обоснованные жалобы на недобросовестную конкуренцию со стороны российских магазинов низких цен «Светофор» и «Доброцен», пишет TUT.BY.

«Я пообщался с российскими коллегами, и они также сказали, что поведение подобных субъектов торговли вызывает огромное число жалоб», — сказал Дмитрий Крутой. И поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли разобраться в ситуации, хотя «МАРТ, конечно, уже предпринял определённые шаги».

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«Думаю, в рамках программных документов, которые сейчас пишем (в частности, это программа развития страны до 2025 года, программа конкуренции, антиинфляционная программа), мы должны всему рынку объявить понятные инструменты и механизмы конкуренции в определённых сегментах. Как магазины открываются, как они функционируют, кто их проверяет, по каким основаниям их можно закрывать. Чтобы неразберихи в этом плане не было. Потому что это вызывает недовольство не только у субъектов торговли, но и у граждан, которые получают товары непонятного качества по непонятной цене», — сказал первый вице-премьер Беларуси.

Для справки. Сеть «Светофор» работает в Беларуси с 2017 года и объединяет 45 магазинов во всех областях. Магазин низких цен «Светофор» есть и в Слуцке. Он открылся 29 августа 2019 года, и это первый подобный супермаркет в нашем городе. Там продаются продукты питания, промышленные товары, алкоголь. Одна из главных особенностей «Светофора» — возможность делать оптовые покупки. Представленные товары находятся в торговом зале сразу в упаковках, расставленных на полу и на стеллажах.

«Доброцен» вышел на белорусский рынок в октябре 2019 года. В планах на 2020 год было открытие до 10 магазинов.