День святого Валентина приближается: «Царское золото» и «Золотая мечта» дарят скидки

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Также при покупке ювелирного изделия вы можете вытянуть валентинку с дополнительной скидкой до 20%.

Выгодный обмен старого золота на новое. Гарантия 100 лет.

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В магазинах можно приобрести товар на выгодных условиях — в рассрочку — по карте Халва, Карте покупок, Черепаха, Смарт карте, FUN-карте. Можно оформить в кредит. Всегда в наличии подарочные сертификаты.

Адрес магазина «Царское золото»: ул. Ленина, 124−8 (напротив универмага «Слуцк»).

Режим работы:

будние дни — с 10.00 до 19.00

— с 10.00 до 19.00 выходные дни — с 10.00 до 17.00

Телефон: (8 1 795) 4 70 40

Адрес магазина «Золотая мечта»: ул. П. Коммуны, 2 (ТЦ «Маяк»).

Режим работы:

все дни — с 10.00 до 20.00

Телефон: (8 1 795) 2 77 07.

ООО «Залант Групп» УНП 192 033 734