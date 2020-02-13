Прямые линии. Кому и когда смогут задать свои вопросы жители Слуцка

15 февраля, суббота

С 9.00 до 12.00 по телефону 7 50 18 прямую линию проведёт Дмитрий Королёв, первый заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета.

19 февраля, среда

С 10.00 до 11.00 по телефону 7 59 41 прямую линию проведёт Людмила Анципович, начальник отдела материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

Темы:

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«Назначение и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей»,

«Предоставление гражданам государственной адресной социальной помощи».

20 февраля, четверг

С 10.00 до 11.00 по телефону 4 50 74 прямую линию проведёт Геннадий Козловский, заместитель директора по перевозкам, первый заместитель директора филиала «Автобусный парк № 2».

Тема: «Транспортное обслуживание населения города и района».

20 февраля, четверг

С 11.00 до 12.00 по телефону 5 75 85 прямую линию проведёт Михаил Метельский, заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству.

22 февраля, суббота

С 10.00 до 11.00 по телефону 7 17 62 прямую линию проведёт Светлана Ярошик, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Слуцкая ЦРБ».