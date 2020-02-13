От производства автомобилей до стартапов… С каким предложением приехали в Минск немецкие депутаты

В начале февраля Беларусь с официальным четырёхдневным визитом посетила немецкая парламентская делегация. В Минск она прибыла по приглашению Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Что предложили немецкие депутаты, а о чём не стали говорить?

В состав немецкой делега­ции вошли пять человек.

«Мы приехали для того, чтобы и дальше развивать отношения и взаимопонимание между нашими странами», — заявил Марк Хауптман, глава делегации.

Германию интересует экономическое сотрудничество с Беларусью

Членов немецкой парламентской делега­ции в Беларуси ждала обширная програм­ма. Кроме официальных встреч в парламенте и МИДе было запланировано посещение белорусско-германского «Детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда» в Вилейском районе, поездка в мемориальный комплекс «Тростенец», встречи с представителями белорусского гражданского общества, а также визит в белорусский Парк высоких технологий. Официальный диалог между белорусскими и немецкими депутатами начался со встречи в парламенте Беларуси. Главной целью было обсуждение начала работы недавно созданной Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия. Марк Хауптман подчеркнул, что сейчас ФРГ нацелена на развитие более тесного сотрудничества с Беларусью — «после некоторого отдаления взят курс на сближение».

Накануне в беседе с корреспондентом DW Хауптман заявил, что в германо-белорусских отношениях сейчас наблюдается новая динамика и развитие в самых разных областях. Политические, социальные, экономи­ческие и культурные вопросы стороны планируют обсуждать в рамках Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия, которая начинает работу уже на следующей неделе.

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От производства автомобилей до стартапов

Немецкую сторону на встрече в первую очередь интересовало развитие экономического сотрудничества между странами. «Немецкие фирмы заинтересованы в том, чтобы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси, а Германия также готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу», — заявил на встрече Хауптман. Депутат уточнил, что Германию интересуют белорусские транспортные средства, которые работают на электричестве. Более того, огромный потенциал Хауптман видит в технологических стартапах Парка высоких технологий.

Андрей Савиных, глава Постоянной комиссии белорусского парламента по международным делам, в свою очередь, выразил мнение, что Беларусь может быть более плотно связана с Германией в сфере автомобильного сектора и приборостроения через производство компонентов для её техники. «У нас уже есть позитивный опыт в области автомобилестроения, например, для производства Volkswagen в Германии. Эту практику нужно расширять. В приборо­строении Беларусь также может быть конкурентоспособной на мировой арене», — считает Савиных.

Германия не должна вмешиваться в отношения Беларуси и России?

Визит германской парламентской группы совпал с обострением отношений между Минском и Москвой — весь прошлый год страны обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства. Так и не договорившись, новый год Беларусь и Россия начали с нефтяного кризиса — российская нефть не поступает на белорусские НПЗ уже больше месяца, и Минск всеми способами пытается найти альтернативу.

На вопрос корреспондента DW о том, собирается ли Германия оказать поддержку Беларуси, если российское давление будет продолжаться, глава немецкой делегации Марк Хауптман заявил, что Германия не должна вмешиваться в российско-белорусские отношения и указывать, как они должны развиваться. «Наше дело — сделать предложение Беларуси по развитию наших отношений, а также отношений между Беларусью и Европой», — считает немецкий депутат.

Вопрос прав человека в Беларуси остался почти без внимания

Меньше всего внимания на встрече белорусских и немецких депутатов было уделено вопросам прав человека и демократии в Беларуси. Среди всех участников встречи об этих проблемных для Беларуси вопросах вспомнила только член немецкой делегации Маргарете Баузе и предложила включить их обсуждение в рамки Стратегической консультативной группы.

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