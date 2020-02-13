Топ-5 самых интересных нарушений, выявленных минскими таможенниками в 2019 году

Еженедельно выявляя десятки правонарушений, сотрудники Минской региональной таможни сталкиваются с интересными, выделяющимися на общем фоне попытками незаконного перемещения товаров через таможенную границу.

Особое место в данном списке занимают попытки незаконной пересылки товаров в международных почтовых отправлениях. К слову, абсолютно все МПО, прибывающие в нашу страну, оформляются сотрудниками Минской региональной таможни.

О пяти самых интересных нарушениях, выявленных таможенниками при осуществлении таможенного контроля МПО, рассказала «Кур'еру» Татьяна Линник, инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни.

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5-е место: Психотроп под видом чая

4-е место: Детская открытка с «сюрпризом»

В марте в международном почтовом отправлении из Китая были обнаружены две упаковки сухой растительной массы. Отправитель заявил о перемещении чая, однако экспертиза установила, что чай является опасным психотропом, не используемым в медицинских целях — травой эфедры.

В июле в посылке, поступившей из Нидерландов, таможенники обнаружили пакетик марихуаны, который был приклеен внутри детской открытки. Помимо этого, в доме получателя «недетской» посылки сотрудники таможни обнаружили специальную курительную трубку с частицами марихуаны внутри.

3-е место: 752 непочтовые марки

В сентябре сотрудники таможни пресекли две попытки пересылки из Польши в адрес белорусов марок, пропитанных ЛСД. В первом случае 750 марок были запаяны в вакуумный пакет, а во втором — служебная собака обнаружила 2 марки, спрятанные внутри пересылаемой поздравительной открытки. Все марки оказались пропитаны опасным психотропным веществом — лизергидом (ЛСД).

2-е место: Янтарная посылка

В августе в четырёх почтовых отправлениях, которые следовали из Беларуси в Кувейт, таможенники обнаружили 12 кусков необработанного янтаря, вывоз которого с территории ЕАЭС запрещён. В сопроводительных документах информация о пересылке минерала, общий вес которого составил около 6 кг, не была упомянута. Отправители пытались вывезти янтарь под видом камней для аквариума и сувениров.

1-е место: Кокаин вместо батарейки

В апреле сотрудники таможни в одной из посылок из Израиля обнаружили кокаин. Отправитель намеревался обмануть таможенников, используя необычный способ сокрытия запрещённого вещества. Так, кокаин в прозрачном пакете был завёрнут в фольгированную бумагу, которая, в свою очередь, была помещена в отсек для батареи в б/у машинке для стрижки. К слову, начинённая наркотиком машинка вместе с насадками и инструкцией находилась в коробке из-под мобильного телефона.