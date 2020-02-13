Скрывали падёж. Под Слонимом 156 мёртвых коров высчитывали из зарплат сельчан

В Слонимском районе местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали. Кроме этого, некоторые сельчане даже не подозревали, что по документам на них числится две, а то и больше десятка голов крупного рогатого скота. Куда исчезли с фермы свыше полутора сотен коров, разбирались в программе «24 часа» на СТВ.

По документам Татьяна Микулич, жительница деревни Острово, является обладательницей 14 бурёнок, которые якобы купила на местной ферме для своего подсобного хозяйства. Но по факту у неё в сарае нет ни одной коровы.

«Заведующая говорит: „Надо подписать эти заявления“. Подписывали заявления, и все, потому что мы телят поили. Вот так вот. Одиннадцать, четырнадцать на людей так вот писали. Кому восемь, кому два, кому сколько», — говорит Татьяна Микулич.

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Как пишет СТВ, таким образом на ферме работников заставляли подписывать документы на коров и даже удерживали за них деньги из зарплаты. А некоторые жители ближайших деревень и вовсе не знали, что фигурировали в списках, так как не работают в хозяйстве. По бухгалтерии эти люди даже вносили некие деньги за животных.

В общем из комплекса исчезли полторы сотни коров. По словам правоохранителей, таким образом на ферме пытались скрыть падёж. Когда коровы начали гибнуть десятками, статистику решили улучшить с помощью фикции, а потом и вовсе нашли ипэшника, которому продавали павший скот.

Как говорит Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области, большая часть — это фактически 126 голов — была оформлена под видом реализации местным жителям: «Это фактически был весь падший скот, который приобретался одним из представителей коммерческих структур уже фактически в неживом состоянии. А полученные таким образом денежные средства вносились в кассу с целью сокрытия падежа, расписывались как реализованные местным жителям».

Контролирующие органы передали дело в прокуратуру. В отношении бригадира молочно-товарного комплекса «Мижевичи» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Не исключено, что список подозреваемых может увеличиться. Ведётся расследование.

Видео: CTVBY