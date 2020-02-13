Скрывали падёж. Под Слонимом 156 мёртвых коров высчитывали из зарплат сельчан

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Скрывали падёж. Под Слонимом 156 мёртвых коров высчитывали из зарплат сельчан, Слуцк
Скриншоты с видео CTVBY

В Слонимском районе местное хозяйство выписывало населению коров, но люди их не получали. Кроме этого, некоторые сельчане даже не подозревали, что по документам на них числится две, а то и больше десятка голов крупного рогатого скота. Куда исчезли с фермы свыше полутора сотен коров, разбирались в программе «24 часа» на СТВ.

Скрывали падёж. Под Слонимом 156 мёртвых коров высчитывали из зарплат сельчан, СлуцкПо документам Татьяна Микулич, жительница деревни Острово, является обладательницей 14 бурёнок, которые якобы купила на местной ферме для своего подсобного хозяйства. Но по факту у неё в сарае нет ни одной коровы.

«Заведующая говорит: „Надо подписать эти заявления“. Подписывали заявления, и все, потому что мы телят поили. Вот так вот. Одиннадцать, четырнадцать на людей так вот писали. Кому восемь, кому два, кому сколько», — говорит Татьяна Микулич.

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Как пишет СТВ, таким образом на ферме работников заставляли подписывать документы на коров и даже удерживали за них деньги из зарплаты. А некоторые жители ближайших деревень и вовсе не знали, что фигурировали в списках, так как не работают в хозяйстве. По бухгалтерии эти люди даже вносили некие деньги за животных.

Скрывали падёж. Под Слонимом 156 мёртвых коров высчитывали из зарплат сельчан, Слуцк

В общем из комплекса исчезли полторы сотни коров. По словам правоохранителей, таким образом на ферме пытались скрыть падёж. Когда коровы начали гибнуть десятками, статистику решили улучшить с помощью фикции, а потом и вовсе нашли ипэшника, которому продавали павший скот.

Скрывали падёж. Под Слонимом 156 мёртвых коров высчитывали из зарплат сельчан, Слуцк

Как говорит Сергей Туптало, начальник Слонимского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Гродненской области, большая часть — это фактически 126 голов — была оформлена под видом реализации местным жителям: «Это фактически был весь падший скот, который приобретался одним из представителей коммерческих структур уже фактически в неживом состоянии. А полученные таким образом денежные средства вносились в кассу с целью сокрытия падежа, расписывались как реализованные местным жителям».

Контролирующие органы передали дело в прокуратуру. В отношении бригадира молочно-товарного комплекса «Мижевичи» возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Не исключено, что список подозреваемых может увеличиться. Ведётся расследование.

Видео: CTVBY

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