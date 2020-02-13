«Планшет с нуля»: первый в новом году урок интернет-грамотности для пенсионеров прошел в Минске

Новый этап образовательного проекта МТС «Планшет с нуля» стартовал в Минске. Курс длится 10 занятий. Осваивать мир цифры людям старшего поколения помогают преподаватели-волонтеры, которые прошли специальную подготовку.

После курса слушатели смогут самостоятельно записаться на прием в поликлинику, оплачивать коммунальные услуги онлайн, искать нужную информацию в интернете, освоят электронную почту, мессенджеры и социальные сети.

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«По данным одного исследования в Беларуси, за последние 10 лет доля интернет-аудитории от 55 лет выросла с 2 до 18%. Глобальная сеть позволяет людям старшего поколения больше включиться в социальную жизнь: общаться по интересам, использовать различные полезные сервисы, которые делают современную жизнь комфортнее. Задача нашего проекта — помочь освоить инструменты, которые дадут им такую возможность», — отметила руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Виктория Здярская.

УНП 800 013 732, СООО «Мобильные ТелеСистемы»