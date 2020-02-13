В 2019 году жители Слуцкого района поставили на учёт* в МРЭО ГАИ 3650 единиц транспортной техники, юридические лица — 366. Примечательно, что из этого общего числа 449 автомобилей 2019 года выпуска.
Об этом «Кур'еру» рассказал Дмитрий Сытько, начальник Слуцкой ГАИ.
Самой популярной маркой авто в прошлом году оказалась LADA:
- LADA Vesta — 48
- LADA XRAY — 26
- LADA Granta — 23.
Из «эксклюзива» — мотоцикл Иж-56 1960 года выпуска и «Москвич-407» 1962 года выпуска.
Из машин класса «люкс» в Слуцком районе зарегистрирован Mercedes-Benz G-класса, иногда именуемый G-Wagen или Gelandewagen. А вот десять лет назад «люксовым» авто был BMW Х6 — тогда их в городе было два.
Выборочный рейтинг самых популярных марок автомобилей в 2019 году среди случчан
- Volkswagen — 459
- Renault — 308
- Opel — 285
- Peugeot — 264
- Mercedes-Benz — 243
- Audi — 205
- Ford — 204
- BMW — 155
- Citroen — 153.
Для справки. По данным Слуцкого МРЭО ГАИ, по состоянию на 1 января 2020 года всего на Случчине зарегистрировано 44 500 единиц транспортной техники. Сюда входят легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мопеды и прицепы. 39 800 из них принадлежат жителям города, 4700 — юрлицам.
* Отметим, что Слуцкий МРЭО ГАИ обслуживает также и Копыльский, и Стародорожский районы. Однако данные в материале приведены без их учёта.
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