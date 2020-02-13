«Кур'ер» провёл премию «Instagram года #Слуцк-2019». Чем занимались редакции локальных медиа в январе

Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МассМедиа» подготовила для вас информационную рассылку о важных мероприятиях и событиях, которые произошли в редакциях локальных медиа в январе.

«Кур'ер» провёл премию «Instagram года #Слуцк-2019»

22 января на закрытой вечеринке в лаунж-баре «Мята»авторов лучших Instagram-аккаунтов в Слуцке. Газета «Кур'ер» вместе с жюри и читателями определила лучшие странички случчан 2019 года. Финалистам вручили подарки и дипломы.

В этот раз победителей премии определяли в пяти номинациях: «Дневник», «Instafood», «Позитив», «Вдохновение» и «Спорт». Из сотни аккаунтов, отсмотренных жюри конкурса, были отобраны только 12. Пять из них удостоены наград и призов.

Реклама

Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур'ер» в 2019 году. Премия создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе.

Герои публикаций Intex-press встретились с главным редактором издания

Герои самых ярких публикаций за 2019 год рассказали, что изменилось в их жизни, и получили подарки от редакции Intex-press. На звание «Герой Intex-press-2019» претендовали семь человек, чьи истории потрясли, зацепили или просто запомнились читателям больше всего. Среди них как люди, которые борются с системой, так и те, кто пытается изменить жизнь своей семьи в лучшую сторону. В голосовании приняли участие почти 700 человек, и 29% голосов отдали Анне и Петру Захаренко, воспитавшим 14 детей. Всех героев пригласили на обед с главным редактором издания Владимиром Янукевичем. Во время встречи гости узнали о работе газеты и сайта, о читательском голосовании и, в свою очередь, рассказали, как изменилась их жизнь после публикации, какими были отзывы окружающих. «Спасибо, что вы есть. Вы — то издание, где тебя услышат и помогут. Быть героем Intex-press — это почётно», — сказал один из гостей.

«Информ-прогулка» провела конкурс рисунков среди гимназистов

Учащиеся начальных классов Микашевичской гимназии им. Недведского приняли активное участие в конкурсе рисунков, который организовало для них лунинецкое издание «Информ-прогулка».

За свои старания гимназисты получили в подарок от редакции календари на 2020 год.