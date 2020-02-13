После скандалов в гомельских школах Министерство образования Беларуси решило внедрить этический кодекс педагога. Документ должен уменьшить конфликты в школах. TUT. BY изучил «Примерные этические правила педагогических работников» и выбрал самое интересное.

Проект документа состоит из четырёх частей. В нём прописано, какими должны быть отношения между наставниками и учениками, а также учителями и законными представителями детей.

♦ Так, учителей просят не обсуждать в интернете своё место работы и коллег. Не злоупотреблять служебным положением, не требовать от обучающихся или их законных представителей услуг, одолжений и вознаграждений за свою работу. Не допускать коррупции.

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♦ На работе педагогам рекомендуют поддерживать уважительные и доверительные отношения. Исключить оценки и высказывания, унижающие коллег, детей или их родителей. Одежда — делового стиля. Педагогам, считают авторы документа, стоит спокойно воспринимать критику, уметь признавать свои ошибки, корректно разрешать спорные вопросы в частной и общественной жизни.

♦ Работа учителя, написано в проекте документа, должна строиться на «основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности обучающихся». Педагоги не должны размещать в интернете информацию, которая могла бы причинить вред здоровью и развитию детей. Выставляя оценки, учителю стоит быть объективным, не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя применять к детям физическое, моральное или психологическое насилие.

♦ При этом в общении с родителями учителям стоит вести себя открыто и уважительно. Не разглашать информацию, которой делятся дети о своих родителях, и наоборот. Не допускать, чтобы финансовая и иная поддержка, которую оказывают школе законные представители, влияла на отношение учителей к ним.

♦ Также педагоги должны защищать свой авторитет и авторитет коллег. Не унижать их в присутствии детей и родителей, не обсуждать с ними недостатки других сотрудников коллектива. Образ жизни учителя должен быть таким, чтобы не наносить ущерба престижу профессии, отношениям с детьми и их родителями. Педагогу рекомендуют не допускать нетактичное вмешательство в личную жизнь коллег. Не следует проявлять зависть и недоброжелательность, а также высказывать обвинения в несостоятельности коллег.

Полностью проект документа можно посмотреть здесь. Все, кто хочет высказать свои идеи по поводу Примерных этических правил педагогических работников, могут сделать это до 1 марта. Замечания и предложения можно направить по электронному адресу mo329@minedu.unibel.by с пометкой «Этические правила».

КОНТЕКСТ. О новшествах в сфере образования заговорили на фоне недавних школьных скандалов в Гомеле.

Случай в школе № 15. 11 сентября 2019 года во время уроков учительница начальных классов выругалась матом на ученика 4-го класса, держа в руках над ним парту и угрожая убить: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!» Одноклассники сняли происходящее на видео, а запись опубликовал региональный портал. 18 сентября стало известно, что учительница восстановлена на работе. Премьеру дали предупреждение, директора уволили. И это не всё.

Инцидент в гимназии № 71. 21 января 2020 года учительница начальных классов потянула за ухо девочку из 3-го класса. Да так, что ребёнку пришлось накладывать швы. Родители ребёнка обратились с заявлением в милицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

В ТЕМУ. «Может, всё-таки розги нужны иногда?» Что случчане думают про этический кодекс педагога