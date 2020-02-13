Если не разобрались с новой системой оплаты труда бюджетников… Можете уточнить, позвонив на «горячую линию»

По 28 февраля будет работать «горячая линия» по вопросам применения новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций, пишет «Слуцкий край».

Слуцкое районное объединение профсоюзов: понедельник (10.00−12.00), среда (14.00−16.00); телефон: 7 50 53.

Слуцкая районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки: понедельник, вторник, четверг (14.00−16.00); телефон: 7 59 62.

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Минская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения: вторник, четверг (10.00−12.00), пятница (14.00−16.00); телефон: (8017) 323 41 17.

Минская городская организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма: вторник, среда (14.00−16.00), пятница (10.00−12.00); телефон: (8017) 336 09 40.

Минская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений: понедельник (14.00−16.00), среда (10.00−12.00), пятница (14.00−16.00); телефон: (8017) 317 68 94.

КОНТЕКСТ. Изменения в системе оплаты труда коснулись работников бюджетных организаций, а также получающих государственные субсидии, чьи сотрудники приравнены к бюджетникам. По новой системе зарплаты будут начислять уже с 1 января 2020 года.

Изменённая структура оплаты труда состоит из оклада, стимулирующих выплат (надбавки, премии), компенсирующих выплат (доплаты). Также у руководителей бюджетных организаций стало больше возможностей по стимулированию труда работников, в том числе и в выплате премий, а также надбавок.

В частности, тарифных разрядов станет 18 вместо 27, а вместо ставки 1-го разряда появилась базовая ставка. Её размер будет равен 180 рублей.