Для тех, кто служил в армии, ввели новшества по пенсиям. Как это будет работать

Срочную службу в армии с 1 января 2020 года начали включать в страховой стаж. Изменение предусмотрено президентским указом № 48. До этого службу в армии засчитывали только в общий стаж работы. В Минтруда пояснили, как будет работать новшество.

Что меняет президентский указ

В президентском указе прописано, что те, кто проходит срочную военную службу, подпадают под обязательное государственное соцстрахование на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Страховые взносы в бюджет ФСЗН за них будут составлять 29% их денежного довольствия.

В стаж работы (страховой стаж) для назначения трудовых пенсий будут включать срочную службу в армии, во время которой уплачивались страховые взносы в ФСЗН. При этом в качестве фактического заработка для исчисления пенсии в расчёт принимается 40% средней зарплаты по стране за соответствующий период прохождения срочной военной службы.

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Откуда будут брать деньги на взносы в ФСЗН

Страховые взносы на пенсионное страхование в ФСЗН за военнослужащих будут уплачивать из республиканского бюджета. При этом в стаж работы с уплатой взносов в бюджет фонда (страховой стаж) для назначения трудовой пенсии будут включаться только периоды срочной военной службы с 1 января 2020 года и позднее, за которые были уплачены взносы в ФСЗН, уточняют в Минтруда. И если срочная военная служба началась, к примеру, в 2019 году, а в нынешнем продолжается, то начиная с 1 января 2020-го её будут засчитывать в страховой стаж (если будут уплачиваться взносы в ФСЗН).

«Периоды срочной военной службы, протекавшей до 1 января 2020 года и не сопровождавшиеся уплатой взносов, будут по-прежнему включаться только в общий стаж работы для назначения пенсии и исчисления её размера», — добавляют в Минтруда.

Что такое страховой стаж

В страховой стаж включаются периоды работы с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты. Учёба в вузе, отпуск по уходу за ребёнком в страховой стаж не входят (но они включаются в общий трудовой стаж). Ранее в страховой стаж не входила и служба в армии.

В этом году страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составляет 17,5 года. Он будет увеличиваться на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет (это произойдёт в 2025 году).

Белорусы, которые по каким-либо причинам не выработали страховой стаж, попадают в так называемую пенсионную ловушку. Они могут получать только социальную пенсию, сейчас это 115,92 рубля (половина бюджета прожиточного минимума).

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