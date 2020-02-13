Случчанин Сергей Горгун больше 30 лет работает часовщиком, но наш разговор был не об этом

У Сергея Горгуна уникальная для Слуцка профессия. Он часовой мастер и больше 30 лет ремонтирует часы жителей и гостей города.

«Кур'ер» побеседовал с часовым мастером. Но разговор был не о часах, а о времени. Том времени которое привело его к этой профессии. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов мы опубликовали в печатном номере рассказ о том, как случчанин воевал в Афганистане и чем это закончилось.

Свежий номер газеты от 13 февраля уже в продаже. Покупайте в киосках «Белсоюзпечати» и магазинах.

Реклама

Кстати

12 лет назад мы писали об этом его увлечении: Коллекция времён