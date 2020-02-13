Случчанин Сергей Горгун больше 30 лет работает часовщиком, но наш разговор был не об этом

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Случчанин Сергей Горгун больше 30 лет работает часовщиком, но наш разговор был не об этом

У Сергея Горгуна уникальная для Слуцка профессия. Он часовой мастер и больше 30 лет ремонтирует часы жителей и гостей города.

«Кур'ер» побеседовал с часовым мастером. Но разговор был не о часах, а о времени. Том времени которое привело его к этой профессии. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов мы опубликовали в печатном номере рассказ о том, как случчанин воевал в Афганистане и чем это закончилось.

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12 лет назад мы писали об этом его увлечении: Коллекция времён

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1 Авторы комментариев
andrias Авторы недавних комментариев
andrias
Участник
andrias

испортил новые часы. не часов ни денег. мастер по ходу, часовщик прирождённый.

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13 февраля 2020 20:23