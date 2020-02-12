+34%. Первые случчане, оплатившие коммуналку за январь, уже взялись за головы

Ещё не успели прийти «жировки» на почтовые ящики жителей Слуцка, некоторые из них высказали «Кур'еру» своё удивление — в этот раз платить пришлось заметно больше, чем за декабрь.

Дело в том, что часть случчан ещё до прихода январских платёжек за ЖКУ, оплачивает услуги через интернет-банкинг — там уже выставлена общая сумма. И, например, одна семья в предыдущем месяце (за декабрь) платила по «жировке» 98 рубля, а сейчас (за январь) — 111 рублей. Это на 13 рублей больше (или +12%).

В другом случае случчанка сообщила, что заплатила на 34% (!) больше. В декабре было выставлено 79,87 рублей, в январе стало — 107,58. «Итого: подорожало на 27,71 рубля», — пояснила случчанка. Так как «жировок» ещё нет, она не может сказать, за что именно так поднялась плата.

Добавлено в 19.29. «В квитанциях за декабрь был перерасчёт с минусом за период с марта по декабрь по электроэнергии мест общего пользования и на работу лифта, поэтому и суммы отличаются. Нужно смотреть графу начислено за декабрь без перерасчета», — пишет читательница Валентина Иванова.

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ПИШИТЕ. Вам уже пришли «жировки»? Пишите в комментариях, какие суммы вам выставляли за декабрь и какие сейчас — за январь? Удивлены? Или всё в пределах обычного роста цен?