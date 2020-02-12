День влюбленных с универмагом «Слуцк». Обзор праздничных скидок

КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает! 13 и 14 февраля дарите любимым подарки, а мы дарим Вам скидки!

Ювелирные изделия — скидка 25%

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Парфюмерия и косметика — скидка 20%

Сувениры — скидка 10%

Игрушки — скидка 20%

Посуда — скидка от 20% до 25%

Крупная бытовая техника — скидка 10%

Газовые плиты модельного ряда 1200, 3200 — скидка 15%

Товары прошлых лет поступления — скидка до 50%

Мужская и женская обувь — скидка 10%, 20%, отдельные модели со скидкой 30 и 50%

Мужская одежда — скидка 20%, товары отдельных поставщиков со скидкой 30, 35, 40 и 50%

Женская одежда — скидка от 10% до 50%

Сумки и часы — скидка 20%, отдельные модели со скидкой 30%

В отделе «Упаковка» выбранные Вами покупки с удовольствием празднично оформят. Мы предлагаем большой выбор коробок декоративных и упаковочной бумаги.

А если Вы все же затрудняетесь с выбором подарка — подарочный сертификат от универмага «Слуцк» различных номиналов станет отличным решением!

Приятных покупок и с праздником!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568