День влюбленных с универмагом «Слуцк». Обзор праздничных скидок

КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает! 13 и 14 февраля дарите любимым подарки, а мы дарим Вам скидки!
Ювелирные изделия — скидка 25%
Парфюмерия и косметика — скидка 20%
Сувениры — скидка 10%
Игрушки — скидка 20%
Посуда — скидка от 20% до 25%
Крупная бытовая техника — скидка 10%
Газовые плиты модельного ряда 1200, 3200 — скидка 15%
Товары прошлых лет поступления — скидка до 50%
Мужская и женская обувь — скидка 10%, 20%, отдельные модели со скидкой 30 и 50%
Мужская одежда — скидка 20%, товары отдельных поставщиков со скидкой 30, 35, 40 и 50%
Женская одежда — скидка от 10% до 50%
Сумки и часы — скидка 20%, отдельные модели со скидкой 30%
В отделе «Упаковка» выбранные Вами покупки с удовольствием празднично оформят. Мы предлагаем большой выбор коробок декоративных и упаковочной бумаги.
А если Вы все же затрудняетесь с выбором подарка — подарочный сертификат от универмага «Слуцк» различных номиналов станет отличным решением!
Приятных покупок и с праздником!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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