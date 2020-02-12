Электричка Орша-Минск. Про поездку в темноте и холоде и контролёров с фонариками

2 февраля 2020 года пришлось ехать электричкой Орша-Минск, которая отправилась из Орши после 15 часов.

Ехали без отопления, темнота в вагонах, две лампы в начале и конце вагона. Контролёры проверяли билеты при помощи нагрудных фонариков.

Холод и темноту никак не объясняли…

Реклама

В ТЕМУ. Ночная поездка в дизеле Осиповичи—Слуцк без света и тепла. Комментарий БЖД

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».