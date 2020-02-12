В Беларуси снижают ставку рефинансирования

С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых.

Несмотря на то, что инфляция в январе была высокой, 0,9%, правление Нацбанка Беларуси приняло решение по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года, пишет TUT.BY.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования в 2020 году в среднем должна составить 9,5% годовых.

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Напомним, последний раз ставка рефинансирования снижалась в ноябре 2019 года — с 9,5 до 9 процентов годовых.

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