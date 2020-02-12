«Подтасованные факты, фейки, дипфейки… То ли ещё будет». О чём говорил президент на встрече с руководителями госСМИ

Во вторник, 11 февраля, Александр Лукашенко провёл совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации. Коротко передаём то, о чём говорил глава государства.

Президент отметил, что необходимость такого разговора назрела давно: около двух лет прошло с тех пор, как во всех крупнейших СМИ сменились руководители.

«Настал момент обсудить выполнение поручений, данных вам в том числе и при назначении, услышать ваше видение дальнейшей стратегии работы, актуализировать задачи, которые стоят перед средствами массовой информации», — пояснил Александр Лукашенко.

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По его словам, эти задачи непростые, поскольку нынешняя обстановка не располагает к успокоенности: «Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, — всё это в повестке сегодняшнего дня».

Президент констатировал, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет — право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность.

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки… То ли ещё будет»

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли ещё будет. Нас ожидают ещё более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», — предупредил Александр Лукашенко.

Как отметил глава государства, конкуренция на информационном поле сегодня «жесточайшая»: «Беларусь со всех сторон пронизана медийными потоками, многие из них откровенно деструктивные. Мы находимся в этом плане в самом сложном отношении, и не надо нас сравнивать с такими странами, как Швейцария, Австрия — эти государства существуют в составе мощного Европейского Союза и они всегда опираются на своих союзников и в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достаётся, и от соперников или врагов, как мы их называем. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон».

«Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает», — сказал президент.

«Не хватает остроты и оперативности»

Александр Лукашенко заявил, что ждёт от государственных СМИ больше остроты, оперативности и собственного контента: «Нужно работать над качеством ТВ-картинки и наполнением сюжетов. Не хватает остроты и оперативности. А в эфире — нужно отходить от зарубежных платформ. Больше своей телепродукции!».

Президент отметил, что хоть интернет и завоевывает всё больше пространства, «телевизору всегда быть!».

Что касается печатных СМИ, то им, по мнению президента, необходимо больше аналитики. А журналисты должны быть лидерами общественного мнения: «Наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми. Мы работаем на свою страну и свой народ!»

Обратил внимание Александр Лукашенко и на интернет, который, по его словам, «уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперёд».

«Молодёжь в основном там. Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребёнка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее. Что уже сделано в этом направлении и куда вы намерены двигаться дальше?» — спросил глава государства.

«Надо сжатая, краткая информация»

Руководители СМИ озвучили президенту ряд предложений. Среди них, например, создание новостного канала наподобие Euronews и строительство медиацентра.

«Я знаю ваши проблемы. Вы их давно озвучивали. И о медиаизмерителе, и о медиацентре, и о том, что мы должны создать мобильный канал по типу Euronews и других, которые очень кратко и доступно (тем не менее, и аналитика у них есть) выдают информацию. Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию», — сказал Александр Лукашенко.

Президент признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой: «Поэтому надо сжатая, краткая информация, по сути с каким-то видеорядом. Я это всё знаю и понимаю, сам инициировал это».

При этом глава государства подчеркнул: лишних денег нет. Надо определиться, что необходимо в первую очередь: обновить съёмочное оборудование, обеспечить конкурентоспособную зарплату или же построить медиацентр: «Всё надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду».

Для справки. В совещании участвовали

Иван Эйсмонт, председатель Национальной государственной телерадиокомпании,

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ,

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ,

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства,

Дмитрий Жук, директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»,

Павел Сухоруков, директор — главный редактор издательского дома «Звязда»,

Владимир Перцов, директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир».