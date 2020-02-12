«В полночь мой благоверный повёз меня в травмпункт». Пять историй, как случчанкам делали предложение

В начале 2020 года американец, чтобы сделать девушке предложение руки и сердца, перерисовал мультфильм «Спящая красавица». Накануне Дня всех влюблённых Lampa узнала у случчанок, как им делали предложение.

1. Юлия и Андрей

Мой будущий муж решил самостоятельно приготовить романтический ужин при свечах. Всё было мило, мы поужинали. На тот момент я собирала коллекцию «киндеров» и очень хотела найти там одну игрушку. Андрей вручил мне шоколадное яйцо. И пока я его открывала, он из соседней комнаты притащил огромный букет белых роз и, стоя на колене с букетом в одной руке и кольцом в другой, сделал мне предложение руки и сердца. На радостях я забыла об игрушке и сразу же примерила кольцо. Видимо, от радости совсем «снесло крышу», что я даже не поняла, что оно мне мало. В итоге примерно через полчаса у меня опух палец. В полночь мой благоверный повёз меня в травмпункт, потому что палец увеличился в три раза. Там мне кольцо аккуратно разрезали и освободили мой уже посиневший палец.

Рассказываю эту историю многим, всем всегда весело от того, насколько же сильно мне захотелось замуж. Эту историю обязательно расскажу нашим детям и фото своего пальца с этим злосчастным кольцом сохраню.

2. Ольга и Артур

3. Ангелина и Андрей

Мы были свидетелями на свадьбе у наших лучших друзей. Когда пришло время невесте бросать букет, я даже не собиралась идти и ловить его. Знала, что с моей удачей я его точно не поймаю. Но мой парень настоял, мол, иди и поучаствуй, а вдруг поймаешь. Ничего не предвещало «беды», женская интуиция тоже молчала. Я пошла, встала позади всех претенденток на скорое замужество. Жених начал раскручивать невесту, а когда отпустил, она целенаправленно пошла с букетом ко мне. Я ужасно растерялась и не могла понять, что происходит. Начала искать глазами своего парня. Когда увидела Артура, не смогла сдержать слёз. Передо мной, опустившись на одно колено, стоял мой любимый с коробочкой, в которой было заветное колечко. Окружающий мир перестал существовать для нас двоих. Я сказала «Да» не раздумывая. Все гости начали поздравлять нас. Сейчас мы активно готовимся к свадьбе, которая состоится в апреле.

В конце октября 2018 года мы полетели в Израиль. 2 ноября ездили в Иерусалим на экскурсию. В этот день у нас годовщина отношений. Экскурсия, как правило, длится целый день, поэтому мы рано встали и в шесть утра уже ехали на экскурсию. Я подарила Андрею фотоаппарат быстрой печати. Он мне ответил, что ему очень приятно, но сам подарка мне никакого не подготовил. Сказал, что не знал, что надо было что-то готовить. На экскурсии Андрей вёл себя немного необычно. Я не придала этому значения, думала, что экскурсия ему не интересна, и изо всех сил пыталась не отвлекаться от экскурсовода.

Настало время обеда, и мы отбились от группы. Мы оказались в самом центре старого города: узкие улочки, высокие стены, куча магазинов, палаток и кафе. Я изрядно устала, хотелось хоть где-нибудь сесть и перекусить, а Андрей всё никак не мог выбрать место, где бы нам пообедать. Прошло полчаса, а мы до сих пор были в поисках того самого места. Я начала нервничать и психовать. Дальше Андрей решил не медлить. Отвёл меня в сторону. Попросил успокоиться. Резко изменился в голосе, видно, занервничал и сказал: «Я сейчас очень переживаю, и у меня колотится сердце. Я долго об этом думал. Ты мне очень дорога. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». С последним предложением он достал коробочку, а в ней сверкало кольцо с бриллиантиком.

Дальше слёзы, улыбки, объятия и моё «Я согласна». Позже Андрей признался, что всё это время искал самое лучшее место. В итоге счастливые мы опоздали на сбор, потеряли свою группу и заблудились, но это уже совсем другая история.

4. Татьяна и Артур

Со своим будущим мужем Артуром я встречалась семь лет, пять из которых мы жили вместе. Разговоры о свадьбе уже заходили, поэтому предложение для меня неожиданностью не стало, но вот как оно было сделано — растрогало до слёз.

20 октября — седьмая годовщина наших отношений. На крыльях любви я вечером прилетаю домой из университета. В квартире ничего не напоминает о нашем празднике — ни цветов, ни вкусного ужина. У Артура был выходной, он мог бы и подготовиться. Я с надеждой обошла всю квартиру — пусто, праздник так и не пришёл.

Артур делает вид, что всё так и должно быть. Полчаса просидела грустная, а потом устроила скандал из серии «ты меня не любишь, как ты мог забыть, я трачу на тебя свои лучшие годы, а ты…». В тот момент, когда я была готова расплакаться от обиды и разочарования, муж достал из-под дивана букет белоснежных роз и «киндер-сюрприз». В «киндере» вместо игрушки было кольцо, которое я недавно насмот­рела в ювелирном. В этот вечер я всё же расплакалась, но только от радости.

5. Диана и Дмитрий

Мой муж — необычный человек, любит удивлять. Предложение выйти замуж он тоже сделал нестандартно. 1 января я заглянула под ёлку за подарком. Стоит сказать, что подарок мы оговорили заранее. Это должно было быть обручальное кольцо. И вот я вижу коробочку из ювелирного магазина. Счастливая, переполненная эмоциями, я открываю коробочку, а там обычный кулончик мышки. Полное разочарование… Поворачиваюсь сказать спасибо, а он стоит на коленях и, улыбаясь, говорит заветные слова и протягивает кольцо.