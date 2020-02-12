«Всё из-за коронавируса?» Отвечаем, почему случчанка полтора месяца ждёт посылку из Китая

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Юлия, спросив, почему посылки из Китая идут дольше обычного. «Ещё в начале января сделала заказ. Посылка до сих пор не пришла. Говорят, что из-за коронавируса азиатские интернет-магазины перестали отправлять товары?» — интересуется читательница.

Частично это правда. Но не потому, что коронавирус передаётся через посылки. Просто в китайских городах был объявлен карантин, и сотрудники, работающие в этой индустрии, не выходили на работу. А значит, их просто некому было отсылать. Китайские власти продлили каникулы до 10 февраля. Так что заказы, оформленные в январе, скорее всего, доберутся до случчан с задержкой.

Некоторые магазины на Aliexpress прямо заявили, что товары не будут высылаться до тех пор, пока эпидемия не завершится. Стоит отметить, что коронавирус не передаётся человеку через посылки, так как он не способен жить продолжительное время вне организма. И это официальное подтверждение от Всемирной организации здравоохранения.

Всего коронавирусом заразились 45 тысяч 188 человек, 4 тысячи 856 — выздоровели, умерли 1116 человек. Следить за распространением коронавируса — здесь.

Реклама

В тему. Из-за китайского коронавируса жители Слуцка отказываются от бананов. Три мифа, которые обсуждают в городе