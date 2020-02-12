Не так давно узнал про проект «Страна для жизни» и наших блогеров. И стало искренне интересно: неужели действительно кто-то поддерживает это движение и его взгляды?! Мне было достаточно просмотреть три ролика про Слуцк, после чего были сделаны определённые выводы…

Первое, что хотелось отметить, — это приезжий блогер со своим скудным словарным запасом, который даже к «специалистам» с «Советов» не смог найти подход, стал пытаться говорить на их языке, да не вышло… Во всех роликах «мычит», «экает» и «воткает»… Ни сюжета, ни ума, ни фантазии…

Ну и что это за разоблачения? Мусор сложили под забором? Пффф… Самим не смешно?

Реклама

А что ещё примечательного показали? Ах, точно, заводы… заводы… заводы… Только и можете показать старые разваливающиеся заводы и поругать нынешнюю власть и председателя, которому эти руины достались в наследство… Заводы, которые уже 10−15 лет назад были приговорены…

Если вы, новое поколение блогеров, а-ля господин Неронский и ему подобные, такие деятели, почему же вы, живя в Слуцке, не создали абсолютно ничего? Я уже не говорю про завод или какой-то серьёзный проект… Почему? А всё просто: кругом стадо, которое только может повторять друг за другом, перетягивать диваны в недавнем прошлом, а теперь крутить шавермы в настоящем… Фантазией не блещет…

Я бы с чем-то мог согласиться, услышав какую-то историю фиаско какого-либо проекта, который зачах по причине давления местной власти или каких-то бюрократических препон… Или именно сейчас они бы привели инвестора на пивзавод или на «Калибр», а не вспоминали, что 20 лет назад кто-то там хотел купить, сделать и т. д. Это было давным-давно, и нечего вспоминать и облизываться.

Никто не знает точных обстоятельств 20-летней давности… Важно то, что сегодня… А сегодня все нытики и бездельники ноют, ноют и ностальгируют о прошлом… Ностальгируют, что не получается с перепродажи бюджетного авто заработать 1000−1500, а с «корча» 500 тоже пойдёт… Те темы и схемы не работают, которые были вам знакомы, а это может значить только одно — вы не в «тренде», пора расширять кругозор и снова садиться за парту, чтобы найти себе занятие по душе… И не винить всех вокруг в своих неудачах…

P. S. Не приходите ко мне со своими проблемами — предложите мне их решение (Ричард Брэнсон).

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».