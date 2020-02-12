Брестский чулочный комбинат выпустил носки с запахом в пластиковых стаканчиках

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Брестский чулочный комбинат выпустил носки с запахом в пластиковых стаканчиках, Слуцк
Фото: ОАО «БЧК»

ОАО «Брестский чулочный комбинат» в коллаборации с Брестским заводом бытовой химии выпустил носки с разными ароматами. Запах, правда, продержится только до первой стирки.

Брестский чулочный комбинат выпустил носки с запахом в пластиковых стаканчиках, Слуцк
Фото: ОАО «БЧК»
В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зелёного яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-жёлтые — цитроном, розовые — малиной.
Брестский чулочный комбинат выпустил носки с запахом в пластиковых стаканчиках, Слуцк
Фото: ОАО «БЧК»
Носки упакованы в банки, по форме напоминающие упаковку для йогуртов или желе. Вскоре новая продукция появится в фирменных магазинах «чулочки» по всей стране, пишет TUT.BY.

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Знают, знают девочки. Знают, знают мальчики, что находится в маленьком вафельном стаканчике

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12 февраля 2020 10:09