Брестский чулочный комбинат выпустил носки с запахом в пластиковых стаканчиках

ОАО «Брестский чулочный комбинат» в коллаборации с Брестским заводом бытовой химии выпустил носки с разными ароматами. Запах, правда, продержится только до первой стирки.

В новой линейке пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара — с запахом зелёного яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые — апельсином, ярко-жёлтые — цитроном, розовые — малиной. Носки упакованы в банки, по форме напоминающие упаковку для йогуртов или желе. Вскоре новая продукция появится в фирменных магазинах «чулочки» по всей стране, пишет TUT.BY.