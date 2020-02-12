На начало года 20 слуцких предприятий и организаций имели долг по страховым взносам. Список неплательщиков

Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 января 2020 года.
По Слуцку и району в него попали 20 предприятий и организаций как государственных, так и частных. Самая большая задолженность у ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» — 22 102,25 рубля. Это немного меньше, чем раньше. На 1 октября 2019 года было 24 709,94 рубля.
|Наименование плательщика
|Сумма просроченной задолженности
|ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой»
|22 102,25
|Частное предприятие «Лайтвуд Плюс» (деревообрабатывающее предприятие)
|10 906,39
|ОАО «Сороги-Агро» (сельхозпредприятие)
|10 384,24
|ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды»
|8 626,29
|ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» (ремонт автомобилей)
|5 644,7
|ООО «СанВокинВуд» (деревообрабатывающее предприятие)
|3 405,73
|Унитарное предприятие «Сервиспромден» (торговое предприятие)
|2 341,25
|УП «АНВИ» Евдонко В.И. (научно-производственное унитарное предприятие)
|2 052,62
|ООО «СлуцкТрансЛогистик»
|1 842,17
|УП «ЭКСПРЕССФОТО» (сервисно-торговое предприятие)
|1 530,65
|ООО «Со Смаком Пектин»
|1 247,9
|ООО «СтройВидем»
|1 237,51
|ООО «САПР-Сервис» (деревообрабатывающее предприятие)
|1 189,67
|Частное предприятие «Санмихстрой» (строительное предприятие)
|1 075,9
|Частное предприятие «Санрайс-торг» (торговое предприятие)
|951,58
|ООО «Завод БелФОРТ» (производитель ограждений)
|824,15
|Частное предприятие «АгроСити» (производственно-торговое предприятие)
|801,15
|ООО «Стоун Маркет» (производство и оптовая продажа гранитных памятников)
|768,87
|Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД» (производственно-торговое предприятие)
|240,51
|ООО «Трансалл-сервис»
|194,99
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