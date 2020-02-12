На начало года 20 слуцких предприятий и организаций имели долг по страховым взносам. Список неплательщиков

Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 января 2020 года.

По Слуцку и району в него попали 20 предприятий и организаций как государственных, так и частных. Самая большая задолженность у ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» — 22 102,25 рубля. Это немного меньше, чем раньше. На 1 октября 2019 года было 24 709,94 рубля.

Наименование плательщика Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020 (руб.) ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» 22 102,25 Частное предприятие «Лайтвуд Плюс» (деревообрабатывающее предприятие) 10 906,39 ОАО «Сороги-Агро» (сельхозпредприятие) 10 384,24 ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды» 8 626,29 ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» (ремонт автомобилей) 5 644,7 ООО «СанВокинВуд» (деревообрабатывающее предприятие) 3 405,73 Унитарное предприятие «Сервиспромден» (торговое предприятие) 2 341,25 УП «АНВИ» Евдонко В.И. (научно-производственное унитарное предприятие) 2 052,62 ООО «СлуцкТрансЛогистик» 1 842,17 УП «ЭКСПРЕССФОТО» (сервисно-торговое предприятие) 1 530,65 ООО «Со Смаком Пектин» 1 247,9 ООО «СтройВидем» 1 237,51 ООО «САПР-Сервис» (деревообрабатывающее предприятие) 1 189,67 Частное предприятие «Санмихстрой» (строительное предприятие) 1 075,9 Частное предприятие «Санрайс-торг» (торговое предприятие) 951,58 ООО «Завод БелФОРТ» (производитель ограждений) 824,15 Частное предприятие «АгроСити» (производственно-торговое предприятие) 801,15 ООО «Стоун Маркет» (производство и оптовая продажа гранитных памятников) 768,87 Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД» (производственно-торговое предприятие) 240,51 ООО «Трансалл-сервис» 194,99

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