На начало года 20 слуцких предприятий и организаций имели долг по страховым взносам. Список неплательщиков

Ольга Паздерина
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Фонд соцзащиты населения опубликовал список организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 января 2020 года.

По Слуцку и району в него попали 20 предприятий и организаций как государственных, так и частных. Самая большая задолженность у ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» — 22 102,25 рубля. Это немного меньше, чем раньше. На 1 октября 2019 года было 24 709,94 рубля.

Наименование плательщика Сумма просроченной задолженности на 01.01.2020 (руб.)
ДУП «ПМК-226» УП «Минскоблсельстрой» 22 102,25
Частное предприятие «Лайтвуд Плюс» (деревообрабатывающее предприятие) 10 906,39
ОАО «Сороги-Агро» (сельхозпредприятие) 10 384,24
ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды» 8 626,29
ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» (ремонт автомобилей) 5 644,7
ООО «СанВокинВуд» (деревообрабатывающее предприятие) 3 405,73
Унитарное предприятие «Сервиспромден» (торговое предприятие) 2 341,25
УП «АНВИ» Евдонко В.И. (научно-производственное унитарное предприятие) 2 052,62
ООО «СлуцкТрансЛогистик» 1 842,17
УП «ЭКСПРЕССФОТО» (сервисно-торговое предприятие) 1 530,65
ООО «Со Смаком Пектин» 1 247,9
ООО «СтройВидем» 1 237,51
ООО «САПР-Сервис» (деревообрабатывающее предприятие) 1 189,67
Частное предприятие «Санмихстрой» (строительное предприятие) 1 075,9
Частное предприятие «Санрайс-торг» (торговое предприятие) 951,58
ООО «Завод БелФОРТ» (производитель ограждений) 824,15
Частное предприятие «АгроСити» (производственно-торговое предприятие) 801,15
ООО «Стоун Маркет» (производство и оптовая продажа гранитных памятников) 768,87
Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД» (производственно-торговое предприятие) 240,51
ООО «Трансалл-сервис» 194,99

Ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.

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В ТЕМУ. Как в Слуцке узнать, платит ли работодатель страховые взносы для обеспечения пенсии

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