«Заботиться о людях на деле, а не на бумаге». Житель Минска о госпомощи при похоронах

Ситуация: умирает близкий человек; я живу на пенсию; надо получить похоронные; у меня некому этим заняться.

Я из Серебрянки. И вынужден добираться на Ольшевского (денег на похороны нет), чтобы получить свидетельство о смерти, затем — до Беларусбанка на Сурганова, 66 (в связи со смертью близкого человека — предынфарктное состояние), только после этого я вынужден вернуться на Ольшевского и приобретать всё необходимое для похорон.

Для организации этой процедуры в одном месте необходимо иметь чрезвычайно высокий уровень знаний и немножко заботиться о людях на деле, а не на бумаге.

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