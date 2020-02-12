Теперь «скорая» будет ехать к вам дольше. И что относится к экстренным вызовам

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Фото: Анастасия Улащик

Максимальное время ожидания бригады скорой помощи по вызовам изменилось. Теперь по экстренным вызовам в городе оно не должно превышать 20 минут с момента звонка в 103 (раньше — 15 минут), в иных населённых пунктах — 35 минут (раньше — 30 минут).

Изменение прописано в инструкции о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утверждённой постановлением Министерства здравоохранения от 4 января 2020 года № 2.

Также увеличилось время ожидания по неотложным вызовам — с максимальных 60 минут до 75 минут в городе и 90 минут в сельской местности.

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Какие вызовы относятся к экстренным

Из документа следует, что изменилась классификация вызовов. Раньше они делились на экстренные, срочные и неотложные. В новом документе осталось две категории — экстренные и неотложные вызовы.

К экстренным вызовам относятся:

  • пожар;
  • чрезвычайная ситуация;
  • внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3 лет;
  • внезапное изменение двигательной активности;
  • потеря пациентом сознания;
  • сыпь с высокой температурой у детей;
  • отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами;
  • повешение, утопление;
  • ожог любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3 лет;
  • обширный ожог, ожоги нескольких областей тела;
  • глубокие и обширные раны;
  • инородное тело с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента;
  • судороги;
  • острые нарушения дыхания;
  • дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими;
  • электротравма;
  • падение с высоты выше собственного роста;
  • нарушение ритма сердца (аритмия), впервые возникшее;
  • роды;
  • травма осложнённая (представляющая угрозу для жизни).

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу в среду, 12 февраля.

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