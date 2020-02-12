Теперь «скорая» будет ехать к вам дольше. И что относится к экстренным вызовам

Максимальное время ожидания бригады скорой помощи по вызовам изменилось. Теперь по экстренным вызовам в городе оно не должно превышать 20 минут с момента звонка в 103 (раньше — 15 минут), в иных населённых пунктах — 35 минут (раньше — 30 минут).
Изменение прописано в инструкции о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утверждённой постановлением Министерства здравоохранения от 4 января 2020 года № 2.
Также увеличилось время ожидания по неотложным вызовам — с максимальных 60 минут до 75 минут в городе и 90 минут в сельской местности.
Какие вызовы относятся к экстренным
Из документа следует, что изменилась классификация вызовов. Раньше они делились на экстренные, срочные и неотложные. В новом документе осталось две категории — экстренные и неотложные вызовы.
К экстренным вызовам относятся:
- пожар;
- чрезвычайная ситуация;
- внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3 лет;
- внезапное изменение двигательной активности;
- потеря пациентом сознания;
- сыпь с высокой температурой у детей;
- отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами;
- повешение, утопление;
- ожог любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3 лет;
- обширный ожог, ожоги нескольких областей тела;
- глубокие и обширные раны;
- инородное тело с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента;
- судороги;
- острые нарушения дыхания;
- дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими;
- электротравма;
- падение с высоты выше собственного роста;
- нарушение ритма сердца (аритмия), впервые возникшее;
- роды;
- травма осложнённая (представляющая угрозу для жизни).
Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу в среду, 12 февраля.
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