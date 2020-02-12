Следственный комитет прокомментировал гибель жителя Слуцка в 11-м городке

Обстоятельства гибели жителя Слуцка, тело которого было обнаружено с признаками падения с высоты из многоквартирного дома, устанавливаются. Назначена судебная медицинская экспертиза. Слуцкий РОСК проводит проверку.
Об этом «Кур'еру» сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.
Напомним, инцидент произошёл во вторник, 11 февраля. По информации «Кур'ера», несколько дней назад 64-летний мужчина узнал о своём смертельном заболевании и выбросился с 7-го этажа.
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Вспоминается фильм про Фантоцци. Он узнал про смертельное заболевание, решил спрыгнуть с обрыва. Разогнался и побежал, наткнулся с разбега на единственное дерево головой. Разбил голову.Дерево сломалось. Это его привело в чувство. Потом оказалось, что анализы перепутали и у него ничего нет.