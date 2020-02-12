Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 13 февраля. Обзор

Как «сахарное дело» скажется на Слуцке

По статистике «Кур'ера», последние две недели одна из самых читаемых и обсуждаемых тем — о «сахарной мафии». Четыре директора белорусских сахарных комбинатов задержаны и находятся в СИЗО. Фигурантам дела уже предъявлено обвинение. Корреспонденты «Кур'ера» спросили у случчан, как, по их мнению, это скандальное дело скажется на Слуцке, сахарорафинадном комбинате и других организациях, которым предприятие оказывало финансовую поддержку.

Что изменилось в новом Трудовом кодексе

В конце января вступил в силу обновлённый Трудовой кодекс, который достаточно многое изменил для работников и нанимателей. Правкам подверглись более 200 статей. Рассказываем об одиннадцати основных нововведениях.

Горел и видел смерть

Случчанину Сергею Горгуну выпало служить в Афганистане. Там его тяжело ранило, и ему пришлось подстраиваться под новую жизнь. Сергей рассказал «Кур'еру» про то, как был под обстрелом, про гибель товарищей, про то, как горел, и что он думает о войне.

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Случчане выбирают перуанок

В сентябре 2019 года случчанин Александр Походня женился на девушке из Перу. Молодые расписались в Слуцке. Любопытно, что через два месяца в столице Перу парень со слуцкими корнями тоже создал семью. Молодожёны рассказали «Кур'еру», как проходили их свадьбы.

Пленных убивали за кусок хлеба

О судьбе Фёдора Ивановича Соловья корреспонденту «Кур'ера» рассказал его сын Иван, житель Слуцка. Его отец пропал в самом начале войны, и долгие четыре года родные считали его погибшим. Нежданным счастьем стало возвращение Фёдора в родное село летом 1945 года.

Расписание движения пригородных автобусов

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