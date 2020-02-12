Что-то новенькое, недорогое и интересное. Почему стоит посетить #анти14февраля

В пятницу, 14 февраля, в ночном клубе Parking пройдёт #анти14февраля. По просьбам молодых случчан организаторы включили в программу дискотеку. Сначала будут настольные игры, а потом танцевальная программа.

Публикуем три причины, по которым стоит прийти в Parking 14 февраля в 19 часов.

Что-то новенькое

Обычно в Слуцке проводят к 14 февраля развлекательные программы, посвящённые влюблённым. Мы же решили пойти от обратного и организовать праздник для тех, кто скептически относится к этому празднику, у кого сейчас «всё сложно» в отношениях и кто просто хочет здорово провести вечер пятницы.

(P.S. Если у вас есть пара и вы тоже хотите потусоваться на нашей вечеринке — приходите).

Что-то недорогое

Так как наша встреча рассчитана на подростков и молодых случчан, за вход берётся символическая плата — 3 рубля. 3 рубля — это пачка чипсов и бутылка «Колы». Наша цель — провести что-то интересное для жителей Слуцка.

Что-то интересное

У молодёжи, особенно подростков, не всегда есть возможность собраться компанией в уютном месте и поиграть в настольные игры. Многие проводят вечер пятницы и выходные в торговых центрах Слуцка. На вечер пятницы, 14 февраля, ночной клуб Parking станет тем местом, где молодые люди смогут собраться вместе и в комфортных условиях поиграть в настольные игры и потанцевать.

Кто партнёр встречи?

#Анти14февраля проводит газета «Кур'ер» и женский проект Lampa. Партнёр встречи — SushiGo — профессиональный сервис доставки суши, пиццы и продукции во фритюре. Накануне мероприятия мы разыгрываем в vk.com/kurjer один из суши-сетов. Следите за лентой новостей.

Заказы по телефонам: 8 (044/025) 766 70 70 или на сайте sushigo.by/sluck.