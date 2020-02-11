Жительница Слуцка рассказала о поездке 9 февраля на дизеле Осиповичи-Слуцк, когда пассажирам пришлось провести около двух часов в вагонах без тепла и света. «Кур'ер» узнал в администрации Могилёвского отделения БЖД, как должна действовать поездная бригада в подобной ситуации.

Дизель, который отправился из Осиповичей, сделал первую аварийную остановку в Старых Дорогах. С этой станции поезд должен был отправиться в 22.25. Однако пассажиры прождали полтора часа и поехали дальше, но уже без света и тепла. Потом около часа люди провели в закрытых вагонах на станции Некраши. О причинах им не сообщали. Дизель, который должен был прибыть в Слуцк в 23.37, приехал только в 2.30 ночи, задержавшись в пути на три часа.

Что работники поезда сделали не так

«Алгоритм действий в аварийной ситуации, конечно, существует, — рассказал «Кур'еру» Александр Ефимович, начальник локомотивного депо Осиповичи РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги». — Машинист в течение 15 минут связывается с диспетчерской службой и сообщает о поломке. Диспетчеры принимают решение.

Бригада должна по внутрисалонной связи объявить о причинах задержки и предполагаемом времени остановки. Ошибка сотрудников в том, что в данном случае они этого не сделали.

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Если нет возможности предоставить локомотив, только тогда решается вопрос о вывозе пассажиров альтернативными видами транспорта. Но это крайне редкий случай, на моей памяти такого не было.

Если происходит длительная задержка поезда бизнес-класса, то там есть возможность предоставить пассажирам питьё, но в поездах экономкласса такой возможности нет.

Данный случай сегодня (11 февраля) будет подробно разбираться на совещании, будет дана оценка действиям всех служб, причастных к ситуации, и разработаны дополнительные мероприятия, необходимые при длительной задержке поезда".