«Большие магазины и много заброшенных заводов». Что школьники из Слуцка говорят про свой город

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Двое мальчиков из деревень Знамя и Борок Слуцкого района — начинающие видеоблогеры. На своём канале SWB 2.0 они снимают короткие ролики. На днях они приехали в город и спросили у местных школьников, как им живётся в Слуцке. Нам показались забавными ответы детей. Посмотрите сами.

  • Здесь очень хорошо. Правда, немножко надо было э-э… Но Слуцк хороший, он мне нравится.
  • Слуцк нравится тем, что здесь много больших магазинов.
  • Мне нравится Слуцк, потому что у нас много заброшенных заводов.

— Как обстановка в Слуцке? Как политическая жизнь? Как инфраструктура развивается?
— Всё хорошо.

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