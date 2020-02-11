Укрепление дисциплины. Инспектор ГАИ посетил лечебно-трудовой профилакторий № 3 под Слуцком

В деревне Павловка Слуцкого района с 2003 года работает лечебно-трудовой профилакторий № 3. Администрация учреждения серьёзно относится к соблюдению транспортной дисциплины среди личного состава и гражданского персонала и систематически проводит мероприятия по её укреплению. В этот раз провести профилактическую работу в ЛТП № 3 пригласили сотрудников Слуцкой ГАИ.

Во вторник, 11 февраля, в рамках профилактической акции «Безопасный переход», которая проходит на Случчине с 10 по 14 февраля, профилакторий посетил Алексей Груша, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

На занятии по безопасности дорожного движения присутствовали как сотрудники лечебно-трудового профилактория № 3, так и гражданский персонал, в том числе водители, закреплённые за служебным транспортом. Мероприятие проводилось в целях предупреждения ДТП, в том числе с участием пешеходов, и закрепления навыков осознанного использования знаний ПДД в повседневной жизни.

В своём выступлении Алексей Груша в том числе поднял вопросы непропуска пешеходов, проезда нерегулируемых пешеходных переходов, наличия детских кресел в автомобиле, проезда перекрёстков. Напомнил о своевременной замене водительского удостоверения, прохождении техосмотра, наличии световозвращающих элементов в тёмное время суток. А также ответил на вопросы, касающиеся организации дорожного движения в Слуцке.

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В завершение мероприятия слушателям продемонстрировали видеосюжет, в котором приводился пример реальной истории, когда из-за нетрезвого водителя в ДТП пострадала семья с маленькими детьми. И какими оказались последствия.

«Это мероприятие может послужить примером и для руководителей других учреждений, организаций и предприятий Слуцкого района. Поэтому сотрудники ГАИ откликнутся на приглашение выступить среди работников, напомнив им основные правила безопасности дорожного движения», — сказал Дмитрий Сытько, временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Слуцкого РОВД.