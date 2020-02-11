Публикация на сайте «Кур'ера» народной новости о том, как женщина из Слуцка из-за мизерной зарплаты в 350 рублей с трудом выживает одна с ребёнком, вызвала читателей на разговор — жить в Беларуси или уехать из страны и работать за границей. Они приводят свои аргументы «за» и «против» и подсчитывают, сколько стоит жизнь здесь и там. Но некоторые просто не верят, что в Слуцке есть такие низкие зарплаты.

«Кур'ер» публикует обзор комментариев с vk.com/kurjer.

О зарплатах

Юрий Жуков: «Скорее всего, она не одна и не только в Слуцке «зажралась».

Liana: «Это где же так можно работать за 350 рублей? Не верю, что нельзя найти работу с большей зарплатой или хотя бы подработку».

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Валентин Слуцкий: «Девушка пишет про зарплату 350 рублей. И она не эмигрант в своей стране и работает, имея специальность. То есть специалист в какой-то области. Так вот, снять жильё в Слуцке стоит минимум 200 рублей, плюс коммунальные, интернет, телефон и общественный транспорт. Сложили цифры? На „жрачку“ много осталось? Лично знаю более десяти человек, эмигрировавших за рубеж, и ни один из них о возвращении в уголок стабильности даже не думает».

Уехать или остаться

Максим Северов: «Вообще надо бежать из этой страны, ничего тут хорошего не будет, вся в кредитах и долгах».

Вадим Иванов: «Многие уехали, и, если не „за 60“, нужно быть смелее — уезжать! Здесь будет только хуже. Люди без прав здесь».

Изабелла Нестеренко: «За границей свои сложности, и, прежде чем ехать, нужно всё просчитать и обдумать. Одному сложнее, чем вдвоём. За границей дорогое жильё, медицина и страховки. На хорошую зарплату нужно иметь образование и опыт. Реальная зарплата в Денвере — 12 долларов в час. Квартплата — 1500 долларов, и это без света и интернета, телефона. Вычитаем медицинскую страховку — 300 долларов в месяц. Машина и её страховка и заправка. Что-то осталось на еду? Повезло. Когда вдвоём, то проще. Детские сады — 250−300 долларов в неделю. В школах никаких поборов нет, и они бесплатны.

Многие быстро подсчитывают, что, работая так тяжело, в РБ жили бы ещё лучше. Но уехавшие, большинство, устраиваются и привыкают. Есть ли знание языка, есть ли подходящая специальность, есть ли желание работать по уходу. Много факторов «за» и много «против». Молодая семья без детей с эмиграцией справится легко".

Rus Ivash: «Часто встречается ошибочное мнение, что вот свалим из страны и заживём там как арабские шейхи. А то, что мы там никому не нужны, как-то и не рассматривается».

Владимир Неронский: «Самое страшное, что и здесь никто никому не нужен. Никто не хочет оттуда возвращаться».

Изабелла Нестеренко: «Эмиграция — это сложно. Не отговариваю и не уговариваю. Я пишу то, что знаю и через что прошла сама. Двое работающих вполне потянут. Мать-одиночка — это сложно везде. Особенно за границей. Выходят замуж за местных. Насчёт специальности — смотря какая специальность. Частные уроки музыки можно давать без проблем. Кредитная история (хорошая) требует лет пять. Медики переучиваются. Язык надо знать прилично и на права сдать. И машину купить, чтобы ездила».

Мария Филатова: «Ну давайте, уезжайте — нам свободнее будет. Сколько уже пишут, что тут плохо, надо уезжать. Но воз и ныне там. А мне здесь всё нравится».