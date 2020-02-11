На улице Зелёной в Слуцке кусок крыши держится на соплях. Боюсь, что сорвётся и кого-нибудь убьёт

В ЖКХ e-mail писал, но за целый день не исправили. В общем, лист жести на соплях висит и скоро упадёт на кого-нибудь и убьёт! Ветром вчера его почти оторвало.

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